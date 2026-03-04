Больничный по уходу за ребенком могут продлить до 90 дней

Предлагается увеличить лимит оплачиваемого больничного для детей, в том числе младше 5 лет.

Депутат Яна Лантратова предлагает увеличить с 60 до 90 дней оплачиваемый больничный по уходу за ребенком.

«Представляется целесообразным внесение изменений в законодательство путем увеличения лимита оплачиваемого больничного до 90 календарных дней в году, а в случае если ребенок младше 5 лет, до 120 дней при особых заболеваниях», — написала она.

Обращение направлено главе СФР Сергею Чиркову.

Сейчас пособие по временной нетрудоспособности при уходе за ребенком до 8 лет выплачивается в размере 100% среднего заработка. Но оплачивают не более 60 календарных дней в году, а при заболеваниях из специального перечня – до 90 дней.

Но россияне пишут депутату, что этого лимита не хватает, особенно если маленький ребенок часто болеет. А после исчерпания лимита уход за ребенком не оплачивается, что влияет на финансовое положение семьи, указала Лантратова.

Предложенная мера позволит семьям пережить сложный период болезни маленького ребенка без страха потерять средства к существованию. Также семьи сохранят прежний уровень жизни, не жертвуя надлежащим уходом за ребенком.