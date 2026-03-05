😼 Хозяева питомцев стали сдавать своих кошек в аренду

Кошек арендуют для фотосессий, новоселья и игр с детьми. Это позволяет владельцам животных компенсировать траты на ветеринаров и корм.

Россияне придумали необычный способ заработка — сдавать своих котов в аренду. Услуга пользуется спросом на фотосессиях и у тех, кто отмечает новоселье, запуская первой в дом кошку.

Некоторые владельцы кошек превратили своих любимцев в полноценных «работников». Например, кошка-сфинкс по кличке Ева постоянно участвует в фотосессиях и выступает моделью одежды. Питомцев «на час» приглашают для того, чтобы дети могли познакомиться с животными и погладить необычную породу.

«Нельзя сказать, что Ева полностью покрывает свои расходы. Хотя если активно заниматься рекламой и продвижением аренды, можно компенсировать траты на ветеринаров, корм, лоток и амуницию», — сказала владелец кошки Евгения Андриевская.

Владельцы, которые сдают своих питомцев в аренду, уверяют, что у животных нет стресса из-за этого, их кошки любят внимание, новые места и людей.