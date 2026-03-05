Верховный суд: туроператоры должны возвращать деньги за несостоявшееся путешествие

Если тур забронировали через агента, а потом потребители решили его отменить, то деньги за несостоявшуюся поездку должна вернуть туристическая компания. Отношения агента и туроператора не влияют на права потребителей.

Жители Краснодарского края купили у агента пакетные туры, но потом подали заявление об аннулировании их из-за того, что нет возможности отправиться в поездку.

Агент действовал по поручению туристической фирмы, которая должна была вернуть деньги. Однако компания сообщила, что ей не приходили деньги за путевку.

Потребители обратились в суд с иском о возврате денег, также они попросили уплатить неустойку, штраф и компенсировать моральный вред. Суд первой инстанции удовлетворил требования, но апелляционная и кассационная инстанции отменили решение, поскольку туроператор — ненадлежащий ответчик, ведь между истцами и компанией нет договорных отношений.

Верховный суд установил, что агент заключил договор от имени туроператора, а значит туристическая компания будет нести ответственность за бронирование тура, комплекс услуг и возврат денег при отмене путешествия.

«Содержание агентского договора между турагентом и туроператором на права потребителя не влияет», — сказано на сайте Верховного суда.

Предыдущие решения судов отменили, а дело отправили на новое рассмотрение с учетом позиции ВС.