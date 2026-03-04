Минфин объяснил решение не покупать и не продавать валюты и золото в марте 2026 года

Запланированы изменения параметра базовой цены на нефть, поэтому Минфин не будет проводить операции по покупке и продаже валют и золота.

Минфин объяснил, почему в марте 2026 года не будет проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота.

«В связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве Минфин России принял решение не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года», — пишет ведомство.

При возобновлении операций объем отложенной покупки/продажи уточнят с учетом новых параметров базовой цены на нефть.

25 февраля Силуанов заявлял, что кабмин рассматривает вопрос об ужесточении бюджетного правила с точки зрения цены отсечения. Решение глава Минфина ожидает через «пару недель»