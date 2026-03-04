Путин: МВД важно противодействовать экономическим преступлениям

Органам внутренних дел дали напутствие активнее вскрывать экономические преступления в оборонно-промышленном комплексе и в других стратегических областях.

Президент Владимир Путин на коллегии МВД заявил, что для органов внутренних дел важная задача — это противодействие экономическим преступлениям, особенно в тех сферах, которые обеспечивают суверенитет страны.

«Надо последовательно выявлять и вскрывать подобные преступления в том числе в оборонно-промышленном комплексе, других отраслях, имеющих стратегическое значения для безопасности и суверенитета России», — сказал Владимир Путин.

Также он добавил, что в МВД достаточно наработок и опыта для раскрытия и предотвращения экономических преступлений.