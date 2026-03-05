ФНС уточнила, как учитывать доход по агентскому договору при АУСН

Вся сумма выручки – это доход, вознаграждение агента – расход.

ИП на АУСН по агентскому договору работает с Яндекс Доставкой. Выручку за минусом своего вознаграждения Яндекс перечисляет на расчетный счет ИП.

Что считать доходом ИП для автоУСН – сумму, полученную от Яндекса, или всю сумму выручки, на которую Яндекс продал товар, спрашивает предприниматель.

Вся сумма выручки – это доход, вознаграждение агента – это расход, пояснили налоговики.

Подробнее о том, как работать на АУСН в 2026 году, расскажем на новом курсе повышения квалификации «Бухгалтер на АУСН – 2026». Вы разберетесь со ставками и ограничениями, научитесь вести учет доходов и расходов. Получите пошаговый план перехода на АУСН и калькулятор расчета налоговой нагрузки на АУСН на 2026 год.

