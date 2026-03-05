Открыли и сразу закрыли депозит в неуполномоченном банке – утрачено ли право на АУСН?

Если открыт счет в банке не из списка ФНС – нельзя работать на автоУСН.

Предприниматель на АУСН открыл депозитный счет как ИП в неуполномоченном банке и в этот же день закрыл. Никаких операций и платежей не проводили.

Теряет ли ИП право на АУСН, если заявка на открытие депозита была подана, но не реализована.

Компании и ИП на автоУСН должны соответствовать требованиям ч. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ от 25.02.2022, напомнили налоговики.

Если есть счета или корпоративные электронные средства платежа в банке, не включенном в реестр уполномоченных, то применять автоУСН нельзя (п. 29 ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 17-ФЗ).

Уведомить налоговую об утрате права нужно не позднее 15-го числа следующего месяца после месяца, когда было нарушение. При этом можно сразу перейти на УСН (ч. 6 ст. 4 закона № 17-ФЗ).

То есть прямого ответа ФНС не дала. Нужно смотреть, было ли де-юре открытие счета.