ИП с льготным ОКВЭД продает свои товары на маркетплейсе: есть ли право на пониженные взносы

Доход от реализации продукции — это доход от основной деятельности. Способ реализации не имеет значения.

ИП с основным ОКВЭД 14.14.23 (производство блузок, рубашек и батников из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для женщин или для девочек) попадает в перечень для пониженных тарифов страховых взносов. Производят текстиль и продают его через маркетплейс.

Возник вопрос, есть ли у ИП право на льготу: считается ли профильным доход, который поступает от маркетплейса.

Доход от реализации продукции, в том числе через маркетплейсы, считается доходом от основной деятельности компании, которая занимается производством и имеет право на пониженные взносы, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Результат экономической деятельности – это произведенная продукция. Она изготовлена с целью реализации, и при реализации возникает доход.

Способ реализации при этом не важен. Продукция может быть реализована хоть коммерческим либо частным покупателям, в собственных магазинах, через маркетплейсы.

