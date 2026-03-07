❌ Очень нежелательно заявлять имущественный вычет первым

Можно заявить несколько видов налоговых вычетов по НДФЛ в одном налоговом периоде.

Применение вычетов по налогу на доходы физических лиц — это право налогоплательщика. Способ их получения, виды и размер в основном зависят от волеизъявления самого физлица.

«Если в одном налоговом периоде налогоплательщик имеет право на несколько видов налоговых вычетов, важно заявить их в определенной последовательности. Это касается как подачи заявления на вычеты в упрощенном порядке, так и при оформлении через налоговую декларацию», — предупреждает УФНС.

Вычеты, кроме имущественного, на следующие налоговые периоды не переносятся. Поэтому при их заявлении лучше соблюдать такую очередность:

Стандартные, социальные, инвестиционные и вычеты на долгосрочные сбережения граждан. Имущественные налоговые вычеты в сумме расходов на покупку жилья и в сумме уплаченных процентов.

«Имущественный налоговый вычет является одним из самых крупных и применяется к сумме дохода. Если заявить его первым, он может полностью использовать весь годовой доход, и на другие налоговые вычеты (лечение, обучение, фитнес и т. д.) налоговой базы не останется. В результате налогоплательщик не получит часть налога», — объясняют налоговики.

А соблюдая указанную последовательность, плательщик правильно распределит свой доход из расчета всех положенных ему вычетов и вернет максимальную сумму налога.

