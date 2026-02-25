Как имущественный налоговый вычет заменить на социальный

Имущественный и социальный вычеты: разные правила

Имущественный вычет по НДФЛ можно один раз в жизни получить при покупке жилья (на сумму до 2 млн руб.) и на уплату ипотечных процентов (на сумму до 3 млн руб.).

У этого вычета нет сроков давности. Например, можно в 2026 году получить вычет по квартире, приобретенной в 2016.

Если размер дохода за год меньше, чем размер имущественного вычета, то недополученный остаток переносится на последующие годы без ограничения.

Пример

Андрей Иванов в 2020 году купил квартиру за 3 млн рублей. По ней положен имущественный вычет 2 млн рублей.

Зарплата Андрея в 2020 году составила 700 тыс. рублей, в 2021 году – 500 тыс. рублей. За эти два года он получил вычет в размере 1,2 млн руб. Остаток вычета – 800 тыс. руб.

С 2022 года он стал ИП и не работает по трудовому договору и соответственно не платит НДФЛ. Для вычета нет оснований.

В 2025 году Андрей снова устроился на работу, его зарплата за год – 600 тыс. рублей. В 2026 году он снова не работает.

За 2025 год Андрей сдает 3-НДФЛ, в которой отражен остаток вычета с 2021 года – 800 тыс. рублей. Из них 600 тыс. он получит за 2025 год. 200 тыс. перейдут на последующие годы, когда у Андрея будет заработок, облагаемый НДФЛ.

Социальный налоговый вычет, в отличие от имущественного, на следующий год не переносится. Его получают год в год.

В каком году были расходы, за такой год и получают вычет. Если в этом году нет доходов, облагаемых НДФЛ, то вычет получить не получится. Право на вычет просто сгорит.

Социальный налоговый вычет можно получить, в частности, на такие расходы: