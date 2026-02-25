Весенняя школа моб
Социальный вычет
Как имущественный налоговый вычет заменить на социальный

Имущественный вычет переносится на следующий год, а социальный – не переносится. Поэтому целесообразно сначала заявить социальный, а потом – имущественный. Можно ли все переиграть, если вы сделали наоборот? Рассказываем.

Имущественный и социальный вычеты: разные правила

Имущественный вычет по НДФЛ можно один раз в жизни получить при покупке жилья (на сумму до 2 млн руб.) и на уплату ипотечных процентов (на сумму до 3 млн руб.).

У этого вычета нет сроков давности. Например, можно в 2026 году получить вычет по квартире, приобретенной в 2016.

Если размер дохода за год меньше, чем размер имущественного вычета, то недополученный остаток переносится на последующие годы без ограничения.

Пример

Андрей Иванов в 2020 году купил квартиру за 3 млн рублей. По ней положен имущественный вычет 2 млн рублей.

Зарплата Андрея в 2020 году составила 700 тыс. рублей, в 2021 году – 500 тыс. рублей. За эти два года он получил вычет в размере 1,2 млн руб. Остаток вычета – 800 тыс. руб.

С 2022 года он стал ИП и не работает по трудовому договору и соответственно не платит НДФЛ. Для вычета нет оснований.

В 2025 году Андрей снова устроился на работу, его зарплата за год – 600 тыс. рублей. В 2026 году он снова не работает.

За 2025 год Андрей сдает 3-НДФЛ, в которой отражен остаток вычета с 2021 года – 800 тыс. рублей. Из них 600 тыс. он получит за 2025 год. 200 тыс. перейдут на последующие годы, когда у Андрея будет заработок, облагаемый НДФЛ.

Социальный налоговый вычет, в отличие от имущественного, на следующий год не переносится. Его получают год в год.

В каком году были расходы, за такой год и получают вычет. Если в этом году нет доходов, облагаемых НДФЛ, то вычет получить не получится. Право на вычет просто сгорит.

Социальный налоговый вычет можно получить, в частности, на такие расходы:

  • лечение;

  • покупка лекарств;

  • обучение;

  • фитнес.

Очередность получения имущественного и социального вычетов

Если у вас есть право одновременно и на социальный, и на имущественный вычет, их надо заявить в одной декларации 3-НДФЛ.

Причем сначала применяется социальный налоговый вычет (так как он не переносится на следующий год), а потом – имущественный. Остаток недоиспользованного имущественного вычета переносится на следующий год.

Пример

Сергей Денисов в 2024 году купил квартиру за 5 млн руб. Имущественный вычет – 2 млн руб. За 2024 год он заработал 600 тыс. рублей и получил на эту сумму имущественный вычет. Остаток вычета на 2025 год – 1,4 млн руб.

В 2025 году Сергей оплачивал свое лечение на сумму 100 тыс. рублей. Таким образом, в 2025 году он имеет право на имущественный вычет 1,4 млн руб. и социальный вычет 100 тыс. руб.

Его доход в 2025 году – 700 тыс. руб.

Сергей в 2025 году оформит вычет так: 100 тыс. – социальный, 600 тыс. – имущественный. Остаток имущественного вычета на 2026 год – 800 тыс.

Когда можно заменить имущественный вычет на социальный

Иногда бывают такие ситуации, когда вы уже оформили имущественный вычет (по 3-НДФЛ, упрощенно по заявлению или через работодателя), но потом вспомнили, что у вас в этом году были еще расходы на лечение, обучение, фитнес.

Возникает желание изменить вычет – вместо части имущественного заявить социальный. А по имущественному вычету увеличится остаток, который переходит на следующий год.

К сожалению, такой маневр пройдет не всегда.

Есть только два случая, когда оформив имущественный вычет, можно все переиграть и заявить еще социальный:

1) после получения имущественного вычета у вас остался доход, к которому можно применить еще и социальный вычет;

2) имущественный вычет оформлен, но возврат налога по нему вы еще не получили.

О том, что можно заменить имущественный вычет на социальный до возврата налога, Минфин пояснял в письмах от 31.10.2017 № 03-04-07/71600, от 09.12.2013 № 03-04-07/53635).

В такой ситуации надо сдать уточненную декларацию 3-НДФЛ, включив в нее еще социальный вычет, которого там ранее не было.

Если имущественный вычет вы оформляли без 3-НДФЛ (через работодателя или упрощенно), то 3-НДФЛ будет первичная, а не уточненная.

Пример 1

Ирина Семенова несколько лет назад купила квартиру и получала по ней имущественный вычет. Остаток вычета на 2025 год – 500 тыс. руб.

Доход Ирины в 2025 году – 700 тыс.

Ирина сдала 3-НДФЛ на имущественный вычет в сумме 500 тыс. руб. получила деньги, и тут вспомнила, что еще оплачивала обучение своего ребенка в автошколе сумме 50 тыс. рублей.

Ирина может сдать уточненную 3-НДФЛ, указав там имущественный вычет 500 тыс. и социальный 50 тыс., так как ее доход больше, чем ее имущественный вычет.

Пример 2

Наталья Решетова купила квартиру в 2025 году за 3 млн руб., а ее доход за 2025 год – 500 тыс. руб.

Наталья сдала декларацию 3-НДФЛ на имущественный вычет. Остаток вычета на 2026 год: 2 млн – 500 тыс. = 1,5 млн руб.

Через пару дней после сдачи декларации Наталья вспомнила, что ее еще есть справки по оплате лечения на сумму 100 тыс. рублей.

Наталья может сдать уточненную 3-НДФЛ, заявить там социальный и имущественный вычет (100 тыс. + 400 тыс.). Остаток имущественного вычета на 2026 год – 1,6 млн руб.

Когда нельзя заменить имущественный вычет на социальный

Если вы оформили имущественный вычет на всю сумму своего дохода, получили возврат НДФЛ, то назад пути уже нет. После этой процедуры сдать уточненную 3-НДФЛ, чтобы заявить там социальный вычет и увеличить остаток по имущественному не получится.

ФНС откажет в такой перетасовке (письма Минфина от 31.10.2017 № 03-04-07/71600, от 09.12.2013 № 03-04-07/53635).

Эти два письма Минфина, запрещающие делать перетасовку вычетов, пытались оспорить в суде.

Дело дошло до Верховного Суда, где заявили, что письма правильно трактуют нормы НК РФ. Заявить социальный вычет после получения имущественного, увеличив переходящий остаток имущественного вычета – нельзя.

Об этом сказано в решении Верховного суда от 28.10.2025 (по делу № АКПИ25-693).

