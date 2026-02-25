Как имущественный налоговый вычет заменить на социальный

Имущественный вычет по НДФЛ можно один раз в жизни получить при покупке жилья (на сумму до 2 млн руб.) и на уплату ипотечных процентов (на сумму до 3 млн руб.).
У этого вычета нет сроков давности. Например, можно в 2026 году получить вычет по квартире, приобретенной в 2016.
Если размер дохода за год меньше, чем размер имущественного вычета, то недополученный остаток переносится на последующие годы без ограничения.
Пример
Андрей Иванов в 2020 году купил квартиру за 3 млн рублей. По ней положен имущественный вычет 2 млн рублей.
Зарплата Андрея в 2020 году составила 700 тыс. рублей, в 2021 году – 500 тыс. рублей. За эти два года он получил вычет в размере 1,2 млн руб. Остаток вычета – 800 тыс. руб.
С 2022 года он стал ИП и не работает по трудовому договору и соответственно не платит НДФЛ. Для вычета нет оснований.
В 2025 году Андрей снова устроился на работу, его зарплата за год – 600 тыс. рублей. В 2026 году он снова не работает.
За 2025 год Андрей сдает 3-НДФЛ, в которой отражен остаток вычета с 2021 года – 800 тыс. рублей. Из них 600 тыс. он получит за 2025 год. 200 тыс. перейдут на последующие годы, когда у Андрея будет заработок, облагаемый НДФЛ.
Социальный налоговый вычет, в отличие от имущественного, на следующий год не переносится. Его получают год в год.
В каком году были расходы, за такой год и получают вычет. Если в этом году нет доходов, облагаемых НДФЛ, то вычет получить не получится. Право на вычет просто сгорит.
Социальный налоговый вычет можно получить, в частности, на такие расходы:
лечение;
покупка лекарств;
обучение;
фитнес.
Если у вас есть право одновременно и на социальный, и на имущественный вычет, их надо заявить в одной декларации 3-НДФЛ.
Причем сначала применяется социальный налоговый вычет (так как он не переносится на следующий год), а потом – имущественный. Остаток недоиспользованного имущественного вычета переносится на следующий год.
Пример
Сергей Денисов в 2024 году купил квартиру за 5 млн руб. Имущественный вычет – 2 млн руб. За 2024 год он заработал 600 тыс. рублей и получил на эту сумму имущественный вычет. Остаток вычета на 2025 год – 1,4 млн руб.
В 2025 году Сергей оплачивал свое лечение на сумму 100 тыс. рублей. Таким образом, в 2025 году он имеет право на имущественный вычет 1,4 млн руб. и социальный вычет 100 тыс. руб.
Его доход в 2025 году – 700 тыс. руб.
Сергей в 2025 году оформит вычет так: 100 тыс. – социальный, 600 тыс. – имущественный. Остаток имущественного вычета на 2026 год – 800 тыс.
Иногда бывают такие ситуации, когда вы уже оформили имущественный вычет (по 3-НДФЛ, упрощенно по заявлению или через работодателя), но потом вспомнили, что у вас в этом году были еще расходы на лечение, обучение, фитнес.
Возникает желание изменить вычет – вместо части имущественного заявить социальный. А по имущественному вычету увеличится остаток, который переходит на следующий год.
К сожалению, такой маневр пройдет не всегда.
Есть только два случая, когда оформив имущественный вычет, можно все переиграть и заявить еще социальный:
1) после получения имущественного вычета у вас остался доход, к которому можно применить еще и социальный вычет;
2) имущественный вычет оформлен, но возврат налога по нему вы еще не получили.
О том, что можно заменить имущественный вычет на социальный до возврата налога, Минфин пояснял в письмах от 31.10.2017 № 03-04-07/71600, от 09.12.2013 № 03-04-07/53635).
В такой ситуации надо сдать уточненную декларацию 3-НДФЛ, включив в нее еще социальный вычет, которого там ранее не было.
Если имущественный вычет вы оформляли без 3-НДФЛ (через работодателя или упрощенно), то 3-НДФЛ будет первичная, а не уточненная.
Пример 1
Ирина Семенова несколько лет назад купила квартиру и получала по ней имущественный вычет. Остаток вычета на 2025 год – 500 тыс. руб.
Доход Ирины в 2025 году – 700 тыс.
Ирина сдала 3-НДФЛ на имущественный вычет в сумме 500 тыс. руб. получила деньги, и тут вспомнила, что еще оплачивала обучение своего ребенка в автошколе сумме 50 тыс. рублей.
Ирина может сдать уточненную 3-НДФЛ, указав там имущественный вычет 500 тыс. и социальный 50 тыс., так как ее доход больше, чем ее имущественный вычет.
Пример 2
Наталья Решетова купила квартиру в 2025 году за 3 млн руб., а ее доход за 2025 год – 500 тыс. руб.
Наталья сдала декларацию 3-НДФЛ на имущественный вычет. Остаток вычета на 2026 год: 2 млн – 500 тыс. = 1,5 млн руб.
Через пару дней после сдачи декларации Наталья вспомнила, что ее еще есть справки по оплате лечения на сумму 100 тыс. рублей.
Наталья может сдать уточненную 3-НДФЛ, заявить там социальный и имущественный вычет (100 тыс. + 400 тыс.). Остаток имущественного вычета на 2026 год – 1,6 млн руб.
Если вы оформили имущественный вычет на всю сумму своего дохода, получили возврат НДФЛ, то назад пути уже нет. После этой процедуры сдать уточненную 3-НДФЛ, чтобы заявить там социальный вычет и увеличить остаток по имущественному не получится.
ФНС откажет в такой перетасовке (письма Минфина от 31.10.2017 № 03-04-07/71600, от 09.12.2013 № 03-04-07/53635).
Эти два письма Минфина, запрещающие делать перетасовку вычетов, пытались оспорить в суде.
Дело дошло до Верховного Суда, где заявили, что письма правильно трактуют нормы НК РФ. Заявить социальный вычет после получения имущественного, увеличив переходящий остаток имущественного вычета – нельзя.
Об этом сказано в решении Верховного суда от 28.10.2025 (по делу № АКПИ25-693).
Начать дискуссию