Показатели из сервиса ФНС инспекторы применяют при отборе объектов контроля

В сервисе ФНС «Как меня видит налоговая» можно проверить не только себя, но и контрагентов.

Главный государственный налоговый инспектор отдела оказания госуслуг УФНС по Мурманской области Дмитрий Каташин рассказал, что в разделе сервиса «Как меня видит налоговая» налогоплательщику доступны показатели финансово-хозяйственной деятельности и результаты налогового контроля не только самой организации, но и ее партнеров, контрагентов.

«Уникальность функциональных возможностей сервиса заключается в принципе работы. По примеру социальной сети существует возможность добавления контрагентов в “друзья/партнеры”. Эта функция поможет оценить финансово-хозяйственную деятельность контрагента и раскроет результаты проводимых в отношении него мероприятий налогового контроля. Но самое важное, что представленные показатели применяются налоговыми органами при отборе объектов контроля, а значит, организация своевременно может осуществить самоконтроль и уберечь себя от негативных последствий», — объяснил налоговик.

Для авторизации в сервисе руководителю бизнеса нужно получить квалифицированный сертификат ключа электронной подписи в Удостоверяющем центре ФНС или организациях-партнерах, а затем самостоятельно пройти несложную процедуру регистрации.

