Путин: в России построили 1,7 тысяч новых школ и детских садов с 2019 года

Власти направили 940 млрд рублей на строительство новых школ и детских садов, а также на модернизацию уже действующих учреждений.

Президент Владимир Путин на совещании по видеосвязи с членами правительства рассказал, что с 2019 года на модернизацию школ и детских садов направили около 940 млрд рублей.

На эти средства построили 1,7 тыс. новых зданий школ, создали свыше 1 млн учебных мест. За последние четыре года отремонтировали 6,5 тыс. школьных зданий и еще порядка 3 млн классов.

Кроме того, в строй ввели почти 1,7 тыс. детских садов, рассчитанных на 248 тыс. детей. Модернизацию прошло 267 дошкольных организаций вместимостью 47 тыс. мест.

«Графики работы детских садов, групп продленного дня в школах должны быть выстроены с учетом режима занятости работающих родителей. Такая задача уже была поставлена», — сказал Владимир Путин.

Также президент поставил задачу по укреплению коллективов образовательных организаций, повышению квалификации и профессиональных навыков учителей, педагогов, наставников.

Андрей Артемьев
    Это смотря как считать - число школ уменьшилось почти в 1,5 раза с 2000 года по 2025 (с 68-69 тыс. до 40 тыс.). Церквей да, стало больше за это время.

