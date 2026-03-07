Какие документы приложить к заявлению об отсрочке/рассрочке по налогам: перечень 2026

Для рассмотрения вопроса и принятия решения заявление на отсрочку или рассрочку обычно подают:

Межрегиональную инспекцию ФНС по управлению долгом — если сумма от 50 млн.

в УФНС региона — если долг не больше 50 млн рублей;

Заявление (форма КНД 1150086) представляют в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Налоговики подсказали, что к заявлению прилагают такие документы:

справки банков о ежемесячных оборотах (денежных средств, электронных денег, драгметаллов) — за каждый месяц из трех предшествующих месяцу подачи заявления по всем счетам заявителя в банках, в том числе по закрытым в указанный период;

справки банков о наличии расчетных документов, помещенных в соответствующую картотеку как неоплаченных, с раскрытием информации из них. Либо об их отсутствии в этой картотеке на всех счетах заявителя в банках;

справки банков об остатках денежных средств (электронных денег, драгметаллов) на всех счетах этого лица в банках;

перечень контрагентов-дебиторов этого лица — с указанием цен договоров с ними и сроков их исполнения (для организаций, ИП). Заинтересованное лицо вправе предоставить аналогичную информацию об иных обязательствах и основаниях их возникновения;