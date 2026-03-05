С 2026 года в НК уточнили условия применения повышающего коэффициента для налога на прибыль

Повышающий коэффициент к расходам на покупку российского ПО будет применяться реже.

Налоговики рассказали об изменениях в налогообложении прибыли организаций с 2026 года.

Так, меняется порядок применения коэффициента 2 к расходам на приобретение прав на использование софта, включенного в реестр отечественного ПО (подп. «а» п. 51 ст. 2, ч. 3 ст. 25 Федерального закона от 28.11.2025 № 425‑ФЗ), сообщила замначальника отдела камерального контроля по Белгородской области Лариса Белозерских.

Применять коэффициент 2 теперь можно только при условии, что в договоре нет положения о возможности передачи права на использование ПО другим лицам.

Если же договор предусматривает возможность такой передачи — применять повышающий коэффициент не разрешается.

