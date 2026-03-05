Самозанятых среди студентов за год стало вдвое больше: эксперт назвал причины

На 2026 год число самозанятых студентов в России демонстрирует взрывной рост, превращая гибкую занятость в значимый сегмент рынка труда.

Согласно исследованиям, доля студентов среди самозанятых и предпринимателей без наемных работников достигла 13,5%, в то время как среди традиционных наемных работников этот показатель лишь 7,5%.

Таким образом, за год разрыв увеличился и стал почти двукратным, что говорит о смене предпочтений молодежи в сторону автономных форматов работы. Об этом сообщает портал «Самозанятость.Онлайн», материал есть в распоряжении «Клерка».

По данным ФНС, количество самозанятых в возрасте 18-22 лет за последние четыре года выросло в семь раз, а среди подростков 14-17 лет – в 20 раз. На этом фоне фиксируется и рост доли работающих пенсионеров среди самозанятых — с 6,8% до 11,3%.

Студенты отмечают, что ключевая причина выбора самозанятости – невозможность или нежелание вписываться в стандартный график работы на полный день.

Выбор в пользу самозанятости для студентов – это не только вынужденная мера для совмещения с учебой, но и осознанная стратегия. Исследования показывают, что молодежь привлекает гибкий график, возможность самореализации и удаленный формат работы.

Наиболее популярные сферы среди начинающих самозанятых – репетиторство, SMM, копирайтинг, услуги доставки и курьерская работа.

Но есть у самозанятости и вызовы — не идет стаж, а пенсия становится личной заботой, отсутствие социальных гарантий (кроме введенных с 2026 г. добровольных взносов на больничные) и переговорной силы.

Однако эксперты сходятся во мнении, что текущий рост самозанятости среди молодежи – это не краткосрочный тренд, а структурная перестройка модели занятости.

Для «Клерка» комментирует Арсений Беленький, руководитель проекта «Самозанятость.онлайн», эксперт координационного центра при Правительстве РФ:

Арсений Беленький, эксперт

«На сегодняшний день около 60% российских студентов совмещают обучение с трудовой деятельностью, что на 20% превышает показатели прошлого года. При этом структура занятости смещается в сторону гибких форм: лишь 7% учащихся выбирают штатное расписание, в то время как большинство предпочитает формат подработок. Режим самозанятости (НПД) становится ключевым инструментом для старта карьеры. Если ранее основным барьером для этого налогового режима было отсутствие социальных гарантий, то сейчас система адаптируется: развиваются механизмы добровольного страхования и пенсионных накоплений, учитывающие специфику нерегулярных доходов», – рассказывает Беленький.

Он добавил, что студенческое сообщество формирует запрос на прозрачные отношения с государством, что способствует трансформации самозанятости из временного решения в полноценную модель профессионального развития.