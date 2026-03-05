ВТБ переведет к себе 1,3 млн кредитов Почта Банка

Чтобы клиенты Почта Банка могли погасить кредит, им нужно открыть счет в ВТБ. Это можно сделать как дистанционно, так и при личном визите в отделение банка.

4 марта 2026 года ВТБ объявил о начале перевода 1,3 млн кредитов розничных клиентов Почта Банка. Все условия по кредитным договорам для них останутся прежними.

«При переводе кредитных договоров Почта Банка особое внимание мы уделили сохранению "настроек", которые всегда в фокусе внимания заемщиков — комфортные платежи, привычный график, удобный формат для погашения. Все, что нужно сделать клиенту — открыть вовремя счет, и мы доставим его кредит в ВТБ без изменений в расписании», — сказал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Клиенты Почта Банка смогут дистанционно открыть счет в ВТБ для погашения действующего кредита, также его можно использовать для доступа ко всем продуктам банка.

Чтобы оформить счет в ВТБ, нужно в приложении Почта Банка выбрать баннер «Станьте клиентом ВТБ», затем подписать документы и подтвердить операцию кодом из СМС. Также можно открыть счет в любом отделении ВТБ.

Интеграция ВТБ с Почта Банком началась в феврале 2025 года.