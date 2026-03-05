🚖 Минпромторг актуализировал список локализованных автомобилей

В ближайшее время в перечне локализованных автомобилей для работы в такси появятся модели марки HAVAL, а также TENET T7.

На сайте Минпромторга появился обновленный список автомобилей, которые подходят под требования закона о локализации в такси.

На начало марта 2026 года в перечень внесли следующие автомобили:

Бренд Модели LADA Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend Sollers SP7, SF1 Evolute I-JOY, I-SKY, I-SPACE Voyah Free, Dream, Passion Москвич 3, 3е, 6, 8, М70, М90 UMO 5

«Перечень предполагает возможность регулярного обновления с учетом моделей, которые будут производиться в России в рамках СПИК с обязательствами по углублению локализации», — сказано на сайте министерства.

Сейчас идет работа над включением в список моделей моделей HAVAL Jolion, HAVAL F7, HAVAL F7x и TENET T7. Их внесут в реестр после выхода решения правительства.

Полный список автомобилей, которые соответствуют требования закона о локализации, вы можете посмотреть здесь.