🚖 Минпромторг актуализировал список локализованных автомобилей
На сайте Минпромторга появился обновленный список автомобилей, которые подходят под требования закона о локализации в такси.
На начало марта 2026 года в перечень внесли следующие автомобили:
Бренд
Модели
LADA
Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend
Sollers
SP7, SF1
Evolute
I-JOY, I-SKY, I-SPACE
Voyah
Free, Dream, Passion
Москвич
3, 3е, 6, 8, М70, М90
UMO
5
«Перечень предполагает возможность регулярного обновления с учетом моделей, которые будут производиться в России в рамках СПИК с обязательствами по углублению локализации», — сказано на сайте министерства.
Сейчас идет работа над включением в список моделей моделей HAVAL Jolion, HAVAL F7, HAVAL F7x и TENET T7. Их внесут в реестр после выхода решения правительства.
Полный список автомобилей, которые соответствуют требования закона о локализации, вы можете посмотреть здесь.
