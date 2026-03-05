При переходе с УСН на АУСН особенностей сдачи последней декларации нет, но все же есть

После перехода на АУСН декларацию по УСН подают в стандартные по НК РФ сроки.

Налогоплательщики на УСН могут сменить режим налогообложения с начала календарного года, уведомив об этом налоговую до 15 января этого года.

А на АУСН такие ИП и компании могут перейти со следующего календарного месяца. Уведомить налоговую нужно не позднее последнего числа прошлого месяца перед переходом на автоУСН. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк, отметили налоговики.

Декларацию по УСН подают в налоговую по месту нахождения организации или месту жительства ИП в сроки:

юрлица – не позднее 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;

ИП – не позднее 25 апреля года после налогового периода.

В НК не установлено особенностей представления декларации по УСН при переходе на АУСН. Поэтому ее сдают в общие сроки, предусмотренные п. 1 ст. 346.23 НК, подчеркивает УФНС.

При этом на титульном листе налоговой декларации по УСН указывают код налогового периода «34» — календарный год.

Пример ИП с 1 января по 31 марта 2025 применял УСН, а с 1 апреля 2025 года перешел на АУСН. Значит, УСН-декларацию с кодом «34» он должен подать не позднее 27 апреля 2026 года (т. к. 25 апреля – суббота).

