ФНС: должен ли учредитель после исключения платить НДФЛ с полученной доли

Освобождение от налога не распространяется на выход из состава учредителей.

Один из учредителей был исключен из организации по решению суда, в связи с чем компания должна выплатить ему действительную стоимость доли.

Обязан ли этот учредитель уплатить НДФЛ с полученной суммы, спросили в чате ФНС.

Пользователь предположил, что учредитель имеет право на льготу по п. 17.2 ст. 217 НК — освобождение от налога дохода от реализации долей участия в уставном капитале или акций, которые принадлежали налогоплательщику более пяти лет.

«Действие п. 17.2 ст. 217 НК не распространяется на выход из состава учредителей», — ответили налоговики.

Исключение прописано непосредственно в пункте – льгота не действует для случаев выхода (выбытия) из организации.