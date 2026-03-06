При покупке российских промышленных роботов льготные кредиты стали доступнее

Ставки по займам снизят при условии покупки российских промроботов.

Фонд развития промышленности (ФРП) снизит текущие ставки по займам на 2 пункта при условии покупки российских промышленных роботов.

Также установили ограничение на покупку некоторого импортного оборудования, если есть российские аналоги.

Текущие ставки 5% годовых (базовая) и 3% (если есть банковская гарантия, а также гарантии ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или РГО) могут быть дополнительно снижены до 3% и 1% — при условии направления не менее 50% кредита на приобретение российских промышленных роботов или роботизированных технологических комплексов.

Это условие распространяется на программы «Комплектующие изделия», «Автокомпоненты» и «Производительность труда». Снижение ставки на 2 п. п. уже предусмотрено в базовой программе «Проекты развития» при покупке любого отечественного оборудования на сумму не менее 50% средств займа.

В программу «Производительность труда» добавят направление по роботизации производства – через внедрение промышленных роботов или роботизированных технологических комплексов.

Льготные займы можно направлять на развертывание роботизированных линий, если получен протокол Федерального центра компетенций о наличии экономически обоснованных перспектив роботизации производства.

Также Минпромторг с ФРП утвердили перечень российского оборудования, которое можно приобрести за счет средств займа фонда.

Импортное оборудование профинансируют только при отсутствии российских аналогов в перечне.

Пока в перечень включено оборудование для нанесения гальванического покрытия и станки для обработки материалов с помощью лазера, ультразвука или аналогичных методов. Список обещают расширять с учетом увеличения российских аналогов.