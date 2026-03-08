👀 В России сертифицирован первый органический коньяк

В начале марта 2026 года на российском рынке впервые появился органический коньяк.

Сертификацию органического производства прошла компания SARL LES VIGNOBLES L&G ARRIVE из Франции в аккредитованном органе «Роскачество-Органик». Процедура выполнена по заказу «Азбуки Вкуса».

«При производстве органического коньяка соблюдаются принципы строгого отказа от химических удобрений, пестицидов и гербицидов на всех этапах выращивания винограда. Процесс перегонки и выдержки исключает использование любых искусственных добавок, ароматизаторов и красителей, а также гарантирует полную прослеживаемость продукции “от лозы до бутылки”, что обеспечивает чистоту и натуральность конечного продукта», — объяснило Роскачество.

По итогам оценки было подтверждено, что соответствует требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации» производство коньяков:

Cognac Elisabeth VS («Коньяк Элизабет ВС»);

Cognac Elisabeth VSOP («Коньяк Элизабет ВСОП»);

Cognac Elisabeth XO («Коньяк Элизабет ХО»);

Cognac Elisabeth XO Extra («Коньяк Элизабет ХО Экстра»).

SARL LES VIGNOBLES L&G ARRIVE станет первым французским производителем коньяка, внесенным в Единый госреестр производителей органической продукции Минсельхоза РФ.

На начало 2026 года во Франции сертифицированы по российскому органическому стандарту две компании: SARL LES VIGNOBLES L&G ARRIVE и PALAIS DES THES (АО «ПАЛЕ ДЕ ТЕ», производство чая).

Все производители сертифицированной органической продукции могут маркировать ее знаком «Органик» гособразца — это белый лист на салатовом фоне.