❗ С 1 сентября 2026 снова меняется порядок зачета и возврата денежных средств с ЕНС

Средства, учтенные за уклонение от уплаты налогов и страховых взносов, не вернут на ЕНС, зачесть тоже нельзя.

С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в правилах использования положительного сальдо ЕНС и новые ограничения по зачету и возврату средств, напоминает региональное УФНС.

Так, зачет за другое лицо по заявлению налогоплательщика будет отклонен, если у иного лица нет обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов или процентов. Если зачет все же произведен, сумму положительного сальдо не вернут.

Если средств на сальдо недостаточно для полного погашения обязанности другого лица – проведут частичный зачет.

Ранее, с 1 января 2026 запретили зачет и возврат средств, учтенных в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе в результате налоговых преступлений:

уклонения физлица от уплаты налогов, сборов или страховых взносов;

уклонения юрлица от уплаты налогов или взносов;

неисполнения обязанностей налогового агента;

сокрытия денег или имущества организации/ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

Также утверждены новые формы документов для зачета и возврата положительного сальдо ЕНС и форматы их подачи в электронном виде (приказ ФНС от 07.10.2025 № ЕД-7-8/866@):

заявление о возврате сумм, формирующих положительное сальдо ЕНС;

заявление о зачете таких сумм в счет исполнения налоговых обязательств.

Также утвердили новую форму заявления о возврате излишне уплаченных налогов, сборов и взносов, не учитываемых в совокупной обязанности.

Налоговики уточнили, что на ЕНС отражается:

совокупная обязанность по всем налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам;

единый налоговый платеж (ЕНП), поступивший от налогоплательщика.

Перечисленные средства автоматически зачитываются в счет исполнения совокупной обязанности. Переплата по ЕНС тоже без участия налогоплательщика распределяется между его обязательствами.

Если сумма ЕНП больше совокупной обязанности, образуется положительное сальдо. Этой суммой можно распорядиться путем ее возврата или зачета, подав заявление в налоговую.

Без заявления налоговики тоже могут зачитывать средства: если на срок уплаты недостаточно средств для погашения всех обязательств, ЕНП распределяется в последовательности, установленной п. 8 ст. 45 НК.

До этого сумма резервируется на основании поданного плательщикам заявления. Но если возникнет задолженность – ранее зачтенную сумму признают единым налоговым платежом и направят на погашение долга.

Заявление о зачете или возврате переплаты можно подать в течение трех лет со дня ее уплаты.

Подробнее о том, как вести учет по новым требованиям 2026, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы научитесь составлять отчеты и рассчитывать налоги по новым ставкам, работать с ЭДО, кадрами и онлайн-кассами.

Цена со скидкой 70%: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.