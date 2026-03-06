Считается ли погашение дебиторской задолженности доходом при АУСН: ответ ФНС

На автоУСН поступления за услуги, оказанные в предыдущем периоде, считаются доходом.

Налогоплательщик применяет АУСН с 1 января 2026 года. Считаются ли доходом поступления за услуги, оказанные в предыдущем периоде (дебиторская задолженность), спросили в чате ФНС.

«Да, при применении автоУСН поступления за услуги, оказанные в предыдущем периоде, считаются доходом», — ответили налоговики.

Датой получения доходов признается дата поступления денег (вкл. суммы предварительной оплаты) на счета или в кассу, получения иного имущества, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (п. 1 ст. 7 закона № 17-ФЗ). Переходные положения не предусмотрены.

