Слуцкий предлагает запретить увольнение женщин на год после декрета + опрос «Клерка»

Депутат предлагает гарантировать стабильность трудовых отношений после выхода из отпуска по уходу за ребенком.

Депутат Леонид Слуцкий предложил запретить увольнение женщин по инициативе работодателя в течение года после окончания отпуска по уходу за ребенком.

Обращение направлено главе Минтруда Антону Котякову.

«Гарантии для женщин, возвращающихся к профессиональной деятельности после декрета, следует расширить. Сегодня направил письмо на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова с предложением запретить сроком на год возможность расторжения трудового договора по инициативе работодателя с женщиной, вернувшейся из декрета», — рассказал Слуцкий.

После длительного перерыва женщинам нужно время, чтобы восстановить профессиональные навыки и адаптироваться к изменениям на работе. Обязанности по уходу за ребенком сохраняются, что увеличивает общую нагрузку.

«В такие моменты, как никогда, необходима уверенность, что работа, а значит и зарплата гарантированы, что женщина внезапно не останется без занятости и возможности обеспечить себя и ребенка», — пояснил депутат.

Предложенная мера повысит стабильность трудовых отношений для женщин после выхода из декрета.