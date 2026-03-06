Нилов: полный переход на пенсии в цифровых рублях не планируется

Полный переход на получение пенсии в цифровых рублях не планируется. Это только альтернативный способ ее получения, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Пока идет эксперимент, пока все это только нарабатывается, надо смотреть, как это будет. Это некая альтернативная валюта. Но все это пока еще находится в таком режиме, в режиме старта, можно сказать. Никакого массового использования, тем более массового перехода и какого-либо навязывания этого нет и быть не должно», — заверил депутат.

Он уточнил, что это альтернатива другим способам получения пенсии.

Пенсию можно получать наличными, не на карточку, а когда пенсию приносит почтальон.

«Поэтому как альтернатива такие варианты рассматриваются, предлагаются, но никакой "обязаловки", никакого жесткого регулирования нет и быть не должно», — сказал Нилов.

Он обещает «с уважением относиться к позициям» россиян, тем более пенсионного возраста, к их цифровой грамотности, к их привычкам, к имеющимся стереотипам.