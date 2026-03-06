😵 Женщинам могут сократить на два часа рабочий день по пятницам

Вице-спикер Госдумы хочет, чтобы женщины больше отдыхали и проводили время с семьей.

Зампред Госдумы Борис Чернышов предлагает установить сокращенный на два часа рабочий день по пятницам для женщин при сохранении средней зарплаты.

Письмо с предложением направлено главе Минтруда Антону Котякову.

Предполагается, что новый порядок будет обязательным для учреждений бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. А для бизнеса предусмотрен рекомендательный характер.

Женщины составляют почти половину всех работающих в стране, говорится в письме. Средняя рабочая неделя россиянок составляет 37,2 часа, что на 27 минут больше, чем в 2022 году. При этом у мужчин рост составил лишь 4 минуты.

Кроме того, женщины ежедневно тратят в среднем 235 минут на бытовой труд и уход за родственниками, а женщины с детьми до шести лет – 360 минут в будни и 392 минуты в выходные.

«При том, что женщины вносят сопоставимый с мужчинами вклад в экономику страны, очевидна неравномерность распределения времени на домашние обязанности, отсутствие времени на качественный отдых, как следствие — большая физическая и психологическая нагрузка на женщин», — написал Чернышов.

Предложенная мера позволит женщинам более полноценно отдыхать и проводить время с семьей, уверен вице-спикер Госдумы.