😵 Женщинам могут сократить на два часа рабочий день по пятницам
Зампред Госдумы Борис Чернышов предлагает установить сокращенный на два часа рабочий день по пятницам для женщин при сохранении средней зарплаты.
Письмо с предложением направлено главе Минтруда Антону Котякову.
Предполагается, что новый порядок будет обязательным для учреждений бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. А для бизнеса предусмотрен рекомендательный характер.
Женщины составляют почти половину всех работающих в стране, говорится в письме. Средняя рабочая неделя россиянок составляет 37,2 часа, что на 27 минут больше, чем в 2022 году. При этом у мужчин рост составил лишь 4 минуты.
Кроме того, женщины ежедневно тратят в среднем 235 минут на бытовой труд и уход за родственниками, а женщины с детьми до шести лет – 360 минут в будни и 392 минуты в выходные.
«При том, что женщины вносят сопоставимый с мужчинами вклад в экономику страны, очевидна неравномерность распределения времени на домашние обязанности, отсутствие времени на качественный отдых, как следствие — большая физическая и психологическая нагрузка на женщин», — написал Чернышов.
Предложенная мера позволит женщинам более полноценно отдыхать и проводить время с семьей, уверен вице-спикер Госдумы.
