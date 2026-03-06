Депутаты увеличат максимальную стоимость подарков для врачей и учителей до 10 тысяч рублей

На начало 2026 года максимальная сумма подарка — 3 тысячи рублей, ее приняли в 2008 году и не меняли. Депутаты предлагают пересмотреть этот параметр в связи с ростом цен.

6 марта 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект об увеличении предельной стоимости подарков для врачей, учителей и социальных работников — с 3 до 10 тыс. рублей.

Сейчас ст. 575 ГК запрещает дарить подарки дороже 3 тыс. рублей сотрудникам Банка России, социальной, образовательной и медицинской сфер, госслужащим и муниципальным работникам. Такую норму приняли еще в 2008 году, а сейчас она перестала соответствовать реальным ценам.

Даже символическая коробка конфет с букетом может превысить установленный лимит, а это создаст юридические риски для работников. Поэтому депутаты решили повысить сумму подарков.

«Социальные пособия и штрафы индексируются постоянно, пришло время увеличить и ценовой лимит подарков для работников бюджетной сферы. Никто не говорит о чиновниках, занимающих посты в высоких кабинетах, пусть для них антикоррупционные ограничения остаются прежними», — сказал соавтор законопроекта Ярослав Нилов.

По данным SuperJob, родители одного класса тратят по 4,1 тыс. рублей, чтобы поздравить с Днем учителя классного руководителя.