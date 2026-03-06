⚡️ Итоги дня: мошенники создают чаты по продаже цветов со скидками, покупки одежды для животных выросли на 15%, в РФ появилось 16 новых долларовых миллиардеров

Производство водки в России за первые два месяца 2026 года выросло на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составило 7,749 млн декалитров, а выпуск ликеро-водочных изделий (ЛВИ) увеличился на 4,2% — до 2,231 млн декалитров.

Продажи цветов на 8 Марта могут достигнуть 70 млрд рублей. Общий объем рынка цветов в России по итогам 2025 г. составил около 460 млрд в денежном выражении и 2,2 млрд единиц в натуральном.

Мошенники перед 8 Марта создают тематические чаты и каналы в Telegram, в которых предлагают купить цветы по выгодным ценам, а потом просто блокируют жертву.

Мошенники начали оформлять кредиты на похожих на себя россиян. В слитых базах данных они ищут двойников с чистой кредитной историей.

В Ozon Банке предупредили о вредоносном «приложении для доступа к 5G». Ссылки на установку такого приложения распространяются через СМС, мессенджеры и электронную почту. При попытке установить приложение человек, как правило, видит зависший экран. В этот момент злоумышленники получают доступ к устройству.

Объем выдачи кредитов наличными в России в феврале 2026 года вырос в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 314 млрд рублей.

Россияне в январе-феврале 2026 года в категории товаров для животных сильнее всего нарастили покупки одежды — на 15%, а также уходовых средств и игрушек — на 9%, при этом самыми дорогими покупками оказались мебель и одежда.

Чаще всего россияне за последние 12 месяцев открывали спа-салоны, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, также в Московской области, Краснодарском крае и Башкирии. При этом количество регистраций превысило число ликвидаций — 4 755 против 2 689.

«2ГИС» добавил функцию заказа товаров из «Самоката».

Застройщики жилья стали чаще предоставлять дисконты. В феврале 2026 года объем предложения первичных квартир с дисконтом в Москве и Подмосковье увеличился на 49% год к году, доля таких лотов в экспозиции достигла 81% против 55% годом ранее.

В феврале средняя стоимость нового российского автомобиля снизилась до 1,99 млн рублей. Средняя цена новой модели у «китайцев» не изменилась и составила 3,94 млн.

АвтоВАЗ заявил об отсутствии планов по переходу на сокращенную рабочую неделю и изменению графика работы.

«Москвич» начал продажи новых кроссоверов линейки «М» — моделей М70 и М90. Автомобили доступны в 60 дилерских центрах бренда по всей стране.

Роспатент принял решение о регистрации нового товарного знака Lada Parus для продажи автомобилей и запчастей к ним.

Chanel зарегистрировал два товарных знака в России. Бренд ушел с российского рынка в марте 2022 года.

За год в России появились 16 новых долларовых миллиардеров, общее количество достигло 105 человек.