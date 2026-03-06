КПП БСН Акц моб
ФНС: патент можно получить онлайн в личном кабинете

Предприниматели могут онлайн подать заявление на получение патента, а через пять дней получить сам патент в личном кабинете на сайте ФНС.

ИП, которые планируют применять патентную систему налогообложения (ПСН), должны подать заявление в налоговую по месту жительства. Готовый документ можно забрать не только в бумажном виде, но и в электронном — через личный кабинет на сайте ФНС. Он появится на сайте в течение пяти дней с момента получения заявления.

«Датой оформления патента считается день, следующий за днем размещения в личном кабинете», — сказано на сайте налоговой.

Для применения ПСН заявление нужно направить не позднее чем за 10 дней до начала работы на этом спецрежиме. Если деятельность ведется в другом регионе, заявление следует подать в местную налоговую.

Патент выдают с любого числа месяца, указанного индивидуальным предпринимателем. Также ИП может выбрать количество дней работы на ПСН, но не менее месяца в пределах календарного года выдачи.

Заявление можно представить:

  • в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи;

  • через сервис «Личный кабинет индивидуального предпринимателя»;

  • лично или через представителя в налоговый орган;

  • по почте с описью вложения.

