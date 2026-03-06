ФНС: патент можно получить онлайн в личном кабинете
ИП, которые планируют применять патентную систему налогообложения (ПСН), должны подать заявление в налоговую по месту жительства. Готовый документ можно забрать не только в бумажном виде, но и в электронном — через личный кабинет на сайте ФНС. Он появится на сайте в течение пяти дней с момента получения заявления.
«Датой оформления патента считается день, следующий за днем размещения в личном кабинете», — сказано на сайте налоговой.
Для применения ПСН заявление нужно направить не позднее чем за 10 дней до начала работы на этом спецрежиме. Если деятельность ведется в другом регионе, заявление следует подать в местную налоговую.
Патент выдают с любого числа месяца, указанного индивидуальным предпринимателем. Также ИП может выбрать количество дней работы на ПСН, но не менее месяца в пределах календарного года выдачи.
Заявление можно представить:
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи;
через сервис «Личный кабинет индивидуального предпринимателя»;
лично или через представителя в налоговый орган;
по почте с описью вложения.
В налоговом администрировании в 2026 году произошло много изменений, о которых надо знать каждому налогоплательщику. Приходите на практическую консультацию с преподавателем курса «Налоговый консультант». Она состоится 13 марта в 11:00 мск!
На консультации разберем:
Порядок расчета пени-2026.
Экстерриториальный принцип при камеральных налоговых проверках.
Период налоговой проверки.
Расширение полномочий при проведении дополнительных мероприятий налогового контроля.
Возможность рассмотрения материалов проверки и актов о нарушении с применением видео-конференц-связи.
Ограничения при уменьшении размера штрафа в случае наличия смягчающих обстоятельств.
Требования по п. 2 ст. 93.1 НК, когда налоговая истребует документы за 5 лет.
Ответы на вопросы.
Спикер — Сусанна Колесникова, профессиональный налоговый консультант 7-го уровня квалификации. Действительный член ИПБ России.
Ждем вас на консультации 13 марта в 11:00 мск!
