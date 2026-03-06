❗ Роскомнадзор поддержал ФАС по вопросу рекламы в Telegram
Роскомнадзор прокомментировал сообщение ФАС о том, что реклама в Telegram признается незаконной.
«Полагаем исчерпывающими разъяснения ФАС», — ответила пресс-служба РКН.
Ранее ФАС назвала рекламу в Телеграм, а также в YouTube, нарушением рекламного законодательства. Это связано с ограничением в работе ТГ в России. Распространение рекламы на информационных ресурсах, доступ к которым на территории России ограничен, не допускается, подчеркнуло ведомство.
«ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», – заявили в ФАС.
Участникам рынка рекомендовали проанализировать свой контент на площадках.
При наличии оснований ФАС обещает принять меры.
На основании чего они хотят принять меры? И какие меры?) Выложить левый скриншот и пальцем погрозить?