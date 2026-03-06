❗ Роскомнадзор поддержал ФАС по вопросу рекламы в Telegram

Роскомнадзор прокомментировал сообщение ФАС о том, что реклама в Telegram признается незаконной.

«Полагаем исчерпывающими разъяснения ФАС», — ответила пресс-служба РКН.

Ранее ФАС назвала рекламу в Телеграм, а также в YouTube, нарушением рекламного законодательства. Это связано с ограничением в работе ТГ в России. Распространение рекламы на информационных ресурсах, доступ к которым на территории России ограничен, не допускается, подчеркнуло ведомство.

«ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», – заявили в ФАС.

Участникам рынка рекомендовали проанализировать свой контент на площадках.

При наличии оснований ФАС обещает принять меры.