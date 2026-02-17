Самое главное:
Бизнес активно развивается в онлайн-пространстве: продает товары и оказывает услуги. Привлекать трафик можно разными способами, один из них — контекстная реклама через Яндекс Директ.
В услуге нуждается бизнес из разных ниш, например онлайн-школы, авторы курсов, тренеры и коучи.
До выбора агентства нужно начать с подготовки — определить цели и бюджет, сформулировать задачи для подрядчика.
Популярные ошибки при выборе специалиста — формальный подход, поверхностный мониторинг сайтов, отсутствие вопросов, доверие собственной интуиции.
В конце статьи — таблица с базовыми параметрами оценки специалиста по контекстной рекламе.
Почему контекстная реклама нужна бизнесу
В онлайн-пространство переходит разный бизнес. Это позволяет найти новых клиентов, расширить географию продаж, составить конкуренцию на своем рынке и с другими не менее важными целями.
Одно из востребованных направлений в интернете — это инфобизнес: онлайн-школы, обучающие платформы, авторские курсы. Кроме того, целевых клиентов в сети находят все, кто продает товары или оказывает услуги, — от интернет-магазинов до консалтинговых компаний.
Контекстная реклама помогает всем, но сама по себе она не работает — нужны специальные знания в этой области или квалифицированные специалисты.
Почему контекстная реклама выгодна для бизнеса:
привлекает людей, которые заинтересованы в продукте или услуге, а не случайных посетителей;
помогает масштабироваться — увеличение бюджета приводит к росту заявок;
подкреплена постоянной отчетностью — заказчик видит свои расходы, количество заявок, цену лида, полученный результат;
ускоряет путь к поставленным целям: рост продаж, привлечение новых клиентов, загрузка менеджеров и др.
Эффект от контекстной рекламы появляется только после компетентных действий и правильной настройки: например, если делегировать эту задачу специалистам из профильного агентства. Просто «запущенная» реклама может не оправдать ожиданий бизнеса.
Пять ошибок при выборе специалиста по контекстной рекламе
Перейдем к распространенным ошибкам заказчиков при выборе специалиста (подрядчика) по контекстной рекламе. После ухода иностранных сервисов одним из основных источников остался Яндекс Директ — это реклама на Поиске и в Рекламной сети Яндекса. Компания NIMB Digital помогает онлайн-школам привлекать трафик с помощью этого сервиса и реализовать проекты «под ключ».
Ошибка № 1. Начать поиск агентства без подготовки
Начинается все не с выбора подрядчика, а с предварительной подготовки. Но на этом этапе вы создаете фундамент, который поможет точечно выбрать специалистов — с пониманием и без промахов.
Определите цели. Для чего вам нужна контекстная реклама: например, вы хотите получить больше горячих заявок или увеличить узнаваемость своего бренда в сети.
Сформулируйте задачи для подрядчика. Важно донести проблемы и ожидания от рекламы. Например, если вам нужен комплексный подход, то подойдет компания, которая кроме рекламы, может разработать лендинг для приема заявок.
Определите бюджет. Исходить следует из размера бизнеса: небольшим компаниям не нужно нести миллионные расходы. Достаточно заложить минимальный бюджет, который может расти по мере масштабирования — и, как следствие, приносить больше трафика (лидов, заявок).
Как избежать ошибки: уделите серьезное внимание предварительной подготовке — определите цели и бюджет, обозначьте задачи для специалистов. После этого начинается самое интересное — выбор специалиста (агентства) по контекстной рекламе.
Ошибка № 2. Формально подойти к выбору подрядчика
В интернете много агентств и специалистов-фрилансеров предлагают услуги по настройке контекстной рекламы. А представленные рейтинги делают не всегда честные обзоры: в топах могут оказаться компании, которые заплатили за место в списке (ведь для порталов и СМИ составление рейтингов — тоже бизнес).
Часто компании останавливают свой выбор на первых 5–10 агентствах из поисковой выдачи. Но нужно понимать, что сотрудничество с подрядчиком — это стратегия вдолгую: в идеале — проанализировать от около 30–50 предложений (сайтов), выписать компании и составить собственное мнение.
На что обратить внимание:
Специализация агентства. Отталкивайтесь от своей ниши: например, если владеете онлайн-школой, то ищите подрядчика по рекламе с опытом в этой области.
Индивидуальный подход. Некоторые агентства настраивают разные виды рекламы — контекстную, таргетированную, email-рассылки и т. д. Если вас интересует именно контекстная реклама, трафик из Яндекс Директа, то выбирайте агентство, которое специализируется на этой задаче.
Услуги «под ключ». Выбирайте специалистов, которые не просто запустят рекламу через контекст, но и не исчезнут после: будут помогать искать точки роста, масштабироваться, давать обратную связь.
Как избежать ошибки: не экономьте время на поиске специалистов, анализе предложений. Контекст — это ваши инвестиции, которые добросовестное агентство поможет приумножить в разы.
Агентство NIMB Digital привлечет трафик в ваш онлайн-проект из Яндекс Директ. Наши специалисты помогают клиентам получать горячие заявки с окупаемостью х2–х6. Работа разделена на этапы: от изучения продукта до запуска рекламы — всего 4–7 дней. Но и дальше вы не останетесь с проектом один на один — при необходимости специалисты помогут масштабироваться еще больше, запустить новые воронки и протестировать новые гипотезы. На сайте есть подробные кейсы и решения, которые предоставляет агентство.
Ошибка № 3. Поверхностно мониторить сайты
Сайты агентств по рекламе — это их главный ресурс с информацией для заказчиков: услугами, тарифами, кейсами, формами обратной связи и т. д. Точно не стоит доверять сайтам, созданным «на коленке». В приоритете — качественные веб-страницы с ключевыми разделами: для наглядности собрали их в таблице.
Раздел на сайте
Для чего нужен
Наименование агентства (имя специалиста)
По названию легко проверить наличие компании в рейтингах порталов и СМИ, найти отзывы клиентов на сторонних площадках, оценить популярность — известный это бренд или молодое агентство
Раздел «О компании» / «О нас»
Компания предоставляет данные о себе в цифрах: опыте, команде специалистов, результатах. Клиенты могут ориентироваться на эти цифры при выборе подрядчика
Стоимость услуг
Добросовестные подрядчики не скрывают цены. Стоимость услуг понадобится для оформления договора
Кейсы
Профессиональные агентства гордятся историями своих клиентов и размещают их на видном месте
Контактные данные, формы обратной связи
Клиенту должно быть понятно, как обратиться к специалистам
Наличие бесплатной консультации
У клиентов есть возможность задать вопросы специалистам до начала сотрудничества
На что еще обратить внимание:
Наличие «пустых» гарантий. Фразы в стиле «гарантия х5 заявок в первый день запуска рекламы…» или «рост ваших продаж на 500%...» должны, как минимум, стать поводом для уточняющих вопросов.
Отсутствие кейсов. Многие агентства скрывают истории своих клиентов NDA — не могут разглашать конфиденциальную и коммерческую информацию. Как правило, хотя бы часть клиентов дает компаниям разрешение на размещение кейсов. Полное отсутствие примеров из практики — это сомнительно, но лучше все-таки не делать поспешных выводов и спросить у агентства про кейсы.
Например, сомнительная формулировка кейса: «Увеличили посещаемость сайта на 80% с помощью контекстной рекламы». А вот кейс с хорошим заголовком: «От 100 до 500 регистраций в месяц: кейс онлайн-школы по заработку на инвестициях».
Слишком низкие цены по рынку. В среднем стоимость на рекламные услуги могут отличаться на 5–15%. Слишком низкая цена — ниже рынка на 50–70% — должна вызвать вопрос: почему компания так демпингует? Дело в качестве услуг, неопытности или банальный обман заказчиков? Задумайтесь, когда увидите слишком низкую стоимость.
Как избежать ошибки: проанализируйте хотя бы 10–20 сайтов, отберите 2–3 агентства. Свяжитесь со специалистами, задайте уточняющие вопросы. Остановите выбор на компании, которая не вызывает у вас сомнений, общается открыто и не скрывает важную информацию на сайте.
Масштабируемый и окупаемый трафик из Яндекс Директ
Получите глубокий бесплатный аудит вашего текущего аккаунта
Ошибка № 4. Начать сотрудничество без вопросов
Бывает, заказчики начинают сотрудничать с агентством сразу — без уточняющих вопросов и глубоких консультаций. Например, это происходит, если бизнес узнал о специалистах от своего хорошего знакомого или попросту устроила цена. Но не учитывается специализация агентства и другие аспекты: заказчики и подрядчик могут банально не подойти друг другу.
Перед сотрудничеством составьте список вопросов:
Работаете ли вы в нише＜ваш бизнес＞? Есть ли у специалиста релевантный опыт работы с e-commerce, онлайн-школами.
По каким показателям оцениваете результаты? Профессионалы используют понятные метрики: стоимость лида, конверсия, окупаемость рекламы.
Как вы прогнозируете результат и рекламный бюджет? Специалист должен объяснить, на чем строится прогноз: спрос, конкуренция, средняя стоимость клика, конверсия сайта.
Как будет настроена аналитика и как я буду видеть результат? Уточните, какие цели будут настроены, какие отчеты вы будете получать и как часто. Прозрачная аналитика — основа контроля и принятия управленческих решений.
Какие работы входят в стоимость услуг, а что оплачивается отдельно? Нужно заранее понять объем услуг: настройка, ведение, оптимизация, отчеты, доработки объявлений и посадочных страниц.
Как строится коммуникация и кто будет вести проект? Кто именно отвечает за результат: конкретный специалист или «команда». Четкий контакт и понятный формат общения снижают риски недопонимания.
В каком формате и как часто предоставляете отчеты? Агентство может предоставлять отчеты в виде таблиц, графиков и презентаций. Они должны быть прозрачными и отражать реальную картину. Регулярные отчеты помогают выбрать правильную стратегию.
Как избежать ошибки: составьте список вопросов заранее. Задайте их всем агентствам, которые выбрали. Эти базовые вопросы помогут вам оценить «своего» подрядчика, его профессионализм и опыт в вашей нише.
Ошибка № 5. Полагаться на интуицию, а не ROI
Эта ошибка косвенно относится к выбору агентства, но о ней точно стоит знать бизнесу.
Некоторые заказчики успокаиваются, когда продажи от контекстной рекламы вырастают или увеличиваются заявки на регистрацию. Цель достигнута — что еще нужно? Ответ — точные цифры: профессиональные агентства их не скрывают.
ROI (Return on Investment) — в рекламе это метрика, которая показывает бизнесу, насколько оправданы инвестиции в проект.
Пример 1. Владелец интернет-магазина вложил в контекстную рекламу 200 тыс. руб. На эти деньги ему удалось привлечь на сайт 100 покупателей. 30 из них совершили покупку на 8 тыс. руб.
Формула расчета ROI: (Доход — Сумма вложений) / Сумма вложений х 100%.
Подставим наши цифры: (30 х 8 000 – 200 000) / 200 000 х 100 = 20%.
20% — это низкий показатель, хотя в итоге бизнес заработал.
Пример № 2. Онлайн-школа потратила бюджет на рекламу — 200 тыс. руб. 20 клиентов купили курсы по 35 тыс. руб. Общий доход составил 400 тыс. руб. По формуле можем узнать, что ROI — 250%:
(20 х 35 000 – 200 000) / 200 000 х 100 = 250%.
Хороший показатель ROI — от 100%. В нашем примере онлайн-школа окупила вложения в 2,5 раза. Значит, выбран правильный инструмент продвижения. Стоит и дальше двигаться в этом направлении.
Как избежать ошибки: выбирайте агентство, которое предоставляет прозрачные метрики и отчеты. Квалифицированные специалисты помогают анализировать цифры и масштабировать бизнес на основе данных.
Масштабируемый и окупаемый трафик из Яндекс Директ
Получите глубокий бесплатный аудит вашего текущего аккаунта
Оценка подрядчика по контекстной рекламе
Продуктивность контекстной рекламы оценивается по достижению бизнес-целей, а не по количеству показов или кликов. Профессиональные агентства опираются на измеримые показатели и системный подход к управлению проектами.
В таблице — базовые параметры для оценки специалистов:
Критерий
Описание
✅
Указывает основную информацию на сайте
Сайт качественный, с глубоко проработанными разделами: об агентстве, ценах, услугах, кейсах. Указаны контактные данные для связи, есть формы обратной связи (например, на бесплатную консультацию)
✅
Разрабатывает стратегии в соответствии с целями бизнеса
Запускает кампании под конкретные цели: лидогенерация, продажи, заявки, трафик или повышение узнаваемости
✅
Предлагает KPI для оценки успеха
Работает с ключевыми показателями: CPA (стоимость целевого действия), CPL (стоимость лида), ROI (окупаемость вложений в рекламу), CR (коэффициент конверсии)
✅
Создает индивидуальные «дорожные карты»
Понимает, что каждый бизнес специфичен. В «дорожной карте» учитывает сложности конкретного заказчика и предлагает пути решения
✅
Выстраивает прозрачную коммуникацию
Открыто отвечает на вопросы, предоставляет сведения по запросу (об опыте, ответственном лице, ценах и т. д.). Делит всю работу на этапы и регулярно предоставляет отчеты
Чтобы не прогадать в выборе подрядчика, помните о пяти базовых правилах:
Для онлайн-проектов контекстная реклама — это способ выйти на большую аудиторию, привлечь новых клиентов и расширить географию услуг. В NIMB Digital специалисты помогут быстро и эффективно масштабироваться, запустить проект «под ключ». Отчетность автоматизирована — вы сможете в любой момент оценить результат. Запишитесь на бесплатную консультацию, специалисты ответят на ваши вопросы и дадут первые рекомендации.
Реклама: ИП Вельчев Алексей Павлович, ИНН 532125269317, erid: 2W5zFGkn6hf
Начать дискуссию