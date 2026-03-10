Депутат: при приеме на работу можно и лучше умолчать о ребенке с инвалидностью

Сообщить о праве на льготы в отдел кадров можно в рабочем порядке.

Соискатель может при приеме на работу не говорить работодателю о ребенке с инвалидностью.

Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«При приеме на работу соискатель имеет полное право не информировать работодателя о наличии у него ребенка с инвалидностью. ТК таких обязательств на граждан не накладывает. О том, что вам положены льготы как родителю ребенка-инвалида – четыре дополнительных выходных в месяц, до 120 дней оплачиваемого больничного в год, возможность отказаться от командировки и сверхурочной работы и так далее — можно сообщить в отдел кадров уже в рабочем порядке», — пояснила депутат.

Работодатель должен подбирать себе сотрудника исключительно по его профессиональным компетенциям, а дискриминация по полу, возрасту, семейному положению запрещена Трудовым кодексом.

Стенякина добавила, что и сейчас на собеседованиях женщинам задают неуместные вопросы: «А вдруг вы уйдете в декрет?» или «А вы будете брать больничный, чтобы сидеть дома с ребенком?». Но тенденция меняется: отношение работодателей к рождению и воспитанию детей сотрудниками становится более адекватным.

«Не стоит озвучивать на собеседовании личные сведения, которые могут сыграть против вас и дать работодателю лишний повод для отказа», — считает она.

Причем формально маме ребенка-инвалида могут отказать из-за «нехватки опыта» или «недостаточной квалификации». Оспорить такой отказ в суде возможно, но это будет дополнительным стрессом и потерей времени.

Поэтому Стенякина призывает родителей детей с инвалидностью, которые хотят выйти на работу, говорить на собеседовании исключительно о своем опыте и профессиональных компетенциях. Ни о какой «нечестности» тут речи не идет.