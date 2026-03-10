📄 Отчитаться по туристическому налогу за 1 квартал 2026 нужно по новой форме декларации

27 апреля 2026 – последний срок для представления декларации по турналогу.

Плательщики туристического налога должны не позднее 27 апреля 2026 года представить декларацию по новой форме, утвержденной приказом ФНС от 19.12.2025 № ЕД-7-3/1228@.

Что поменялось в декларации:

из раздела 1 удалили строку 005 «Код бюджетной классификации»;

в разделе 2 изменили строку 050 — для отражения показателя «Тип средства размещения (код)»;

в раздел 2 добавлены новые строки: 065 «Признак изменения налоговой ставки в течение налогового периода»; 005 «Номер месяца налогового периода»;

добавлено новое приложение № 8 «Коды типов средств размещения».

Также уточнен порядок заполнения формы.

В 2026 году максимальная ставка туристического налога составляет 2% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. Заплатить налог нужно до 28-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

Плательщики турналога – это организации и ИП, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания гостей в отелях, гостиницах, хостелах, напомнили налоговики.

Сведения об объектах налогообложения можно получить в Реестре квалифицированных средств размещения.