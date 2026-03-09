Чат-бот ФНС подскажет, нужно или нет сдавать 3-НДФЛ за 2025 год

Наличие обязанности представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ о доходах за 2025 год помогает определить сервис ФНС.

Декларационная кампания-2026 продолжается. В помощь налогоплательщикам на сайте ФНС размещен электронный помощник — чат-бот «Таксик». Среди прочего, он поможет определить необходимость подачи 3-НДФЛ.

Ответив на несколько простых вопросов, выбрав «Да» или «Нет», чат-бот подскажет, требуется ли заполнить и подать декларацию.

Этот сервис направлен на упрощение взаимодействия граждан с налоговыми органами и повышение удобства процесса декларирования доходов, поясняет УФНС.

Удобнее всего представить декларацию через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Сделать это нужно не позднее 30 апреля 2026 года.