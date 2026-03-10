8280 НДС на УСН моб
Налоговые требования

Куда ИФНС пришлет требование, если отчеты сдаются через сайт ФНС

Требование пришлют по ТКС или через ЛК налогоплательщика, датой получения будет следующий день.

Налоговая служба разъяснила, куда направит требование, если отчеты сдаются через сайт ФНС.

Если инспектор проводит проверку на территории проверяемого лица – требование о представлении документов/информации дадут руководителю (законному или уполномоченному представителю) организации/ИП лично под расписку.

Если лично передать требование невозможно, его отправят:

  • по почте заказным письмом, и требование и считается полученным по истечении шести дней с даты отправки письма;

  • в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО либо через личный кабинет налогоплательщика.

Лицам, которые отправляют налоговую декларацию (расчет) в электронной форме, требование пришлют в электронной форме по ТКС либо через ЛК, пояснили налоговики.

Если требование отправили через личный кабинет – датой его получения считается день, следующий за днем размещения документа в ЛК налогоплательщика.

Автор

ATR

