Куда ИФНС пришлет требование, если отчеты сдаются через сайт ФНС
Налоговая служба разъяснила, куда направит требование, если отчеты сдаются через сайт ФНС.
Если инспектор проводит проверку на территории проверяемого лица – требование о представлении документов/информации дадут руководителю (законному или уполномоченному представителю) организации/ИП лично под расписку.
Если лично передать требование невозможно, его отправят:
по почте заказным письмом, и требование и считается полученным по истечении шести дней с даты отправки письма;
в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО либо через личный кабинет налогоплательщика.
Лицам, которые отправляют налоговую декларацию (расчет) в электронной форме, требование пришлют в электронной форме по ТКС либо через ЛК, пояснили налоговики.
Если требование отправили через личный кабинет – датой его получения считается день, следующий за днем размещения документа в ЛК налогоплательщика.
Начать дискуссию