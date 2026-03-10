📅 До 16 марта нужно заплатить взносы на травматизм за февраль 2026

СФР напомнил о сроках уплаты страховых взносов на травматизм.

Работодатели платят страховые взносы на обязательное социальное страхование сотрудников от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний ежемесячно до 15-го числа следующего месяца, напоминает СФР.

«Если 15-е число — выходной или праздничный день, срок переносится на ближайший рабочий день», — уточнил фонд.

То есть в марте 2026 года взносы нужно заплатить не позднее 16 числа, так как 15 марта — воскресенье.

Платежи производятся через казначейский счет с использованием специального КБК 797 1 02 12000 06 1000 160 — «Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)».

