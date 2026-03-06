❗ Проводить инструктажи по охране труда можно будет реже

Работникам-внутренним совместителям не придется проходить повторный инструктаж по охране труда.

Такие изменения в правила, утвержденные постановлением Правительства от 24 декабря 2021 г. № 2464, предлагает внести Минтруд. Проект постановления размещен на портале проектов НПА 4 марта 2026 года.

Так, в п. 7 Правил предлагается изменить формулировку.

«При оформлении трудового договора на внутреннее совместительство повторное обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда не требуются в случае, если сохраняются условия труда работника и профессиональные риски», — говорится в проекте.

Сейчас обучение можно не проводить только при переводе на другую должность.

Кроме того, предлагается окончательно освободить от инструктажа на рабочем месте офисных работников. Действующие правила допускают освобождение, но только если «при этом другие источники опасности отсутствуют».

Это уточнение предлагается убрать.

Также знания специалистов по охране труда предлагается проверять раз в три года, а не ежегодно.

Изменения должны вступить в силу с 1 сентября 2026 года.