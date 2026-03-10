Может ли ИП на АУСН работать с «Яндекс Едой»

Принципал, реализующий продукцию через агента-электронную площадку, может применять автоУСН.

Налоговая служба ответила на вопрос ИП на АУСН, который работает в сфере общепита и хочет заключить договор с Яндекс Едой.

Налоговики объяснили, как правильно отражать доход, если на расчетный счет поступает сумма за вычетом агентского вознаграждения Яндекс Еды, и как включать комиссию в налоговую базу.

«Плательщик-принципал, реализующий свою продукцию через агента (электронную площадку), согласно п. 21 ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 17-ФЗ вправе применять АУСН при соблюдении других ограничений, установленных данным законом», — напомнило УФНС.

Доходом селлера, как и при УСН, будет продажная стоимость реализованных товаров.

Если агент перечисляет на банковский счет ИП выручку за минусом своей комиссии, то сумму полученного дохода от продаж, удержанную для покрытия комиссии или иных услуг агента (взаимозачет), нужно внести дополнительно.

