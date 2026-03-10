Можно ли при ставке НДС 22% получить вычет по ставке 5%

Если продавец выставляет счет со ставкой 5%/7%, вычеты НДС применяются на общих условиях.

Налоговую службу спросили — если покупатель платит НДС по ставке 22%, можно ли брать к возмещению НДС от поставщиков по ставкам 5 и 7%. Или только от тех, кто работает с 22%.

Вычеты по НДС, предъявленному продавцом покупателю по налоговой ставке 5% или 7%, применяются на общих условиях, установленных ст. 171 и ст. 172 НК, ответили налоговики.

