Ограничения на доплаты к пенсии за иждивенцев могут убрать
Пенсионерам с родственниками на иждивении предлагается дать право получать доплаты к пенсии за каждого из них без ограничений по количеству.
Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Сейчас доплата к пенсии может быть не больше чем за трех человек на иждивении. Это ограничение депутат назвал несправедливым.
С 1 января 2026 года убрали ограничение по включению отпуска по уходу за детьми в трудовой стаж. Раньше в стаж засчитывали всего не более шести лет – то есть суммарный срок ухода за четырьмя детьми, напомнил он.
«Я считаю, что ограничение [по доплате к пенсии за иждивенцев], конечно, тоже стоило бы пересмотреть, и это бы гармонично сочеталось с теми изменениями, которые вступили в силу с 1 января 2026 года, касающиеся многодетных семей», — отметил Нилов.
В 2026 году доплата к пенсии составляет:
на одного иждивенца – 3 194,89 рублей;
на двух – 6 389,78;
на трех – 9 584,69 руб.
Иждивенцами, за которых можно получить доплату к пенсии, считаются близкие родственники пенсионера – дети до 18 лет (студенты до 23 лет), несовершеннолетние внуки и правнуки без родителей и т. д.
О доплатах к пенсии в 2026 году читайте тут.
Начать дискуссию