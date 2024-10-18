Шесть льгот, которые пенсионеры не смогут получить в 2025 году, пока сами не обратятся за ними

Так что человек рискует не получить то, что предусмотрено для него законом, если прямо об этом не заявит. В связи с этим напомню, за какими шестью льготами пенсионеру нужно обратиться в 2025 году, чтобы их назначили.

1. Доплата к пенсии за стаж

В 2025 году сохранится требование о подаче заявления для назначения доплаты к пенсии в связи с выработкой 30 лет сельского стажа (ст. 17 закона «О страховых пенсиях» № 400-ФЗ).

Кроме того, пенсионерам, у которых был выработан льготный стаж по Списку №1 (пп. 1 п. 1 ст. 30 закона № 400-ФЗ), можно пересчитать пенсию по стажевому коэффициенту, если у них до 2002 года было выработано 20 или 15 лет общего стажа (у мужчин и женщин соответственно) (абз. 6 п. 3 ст. 30 закона «О трудовых пенсиях» № 173-ФЗ).

Если же у пенсионера не был учтен какой-то период стажа до 2002 года при назначении, ему также полагается повышение пенсии при условии подтверждения этого периода стажа (в т.ч. в судебном порядке).

2. Доплата к пенсии за иждивенца

Для повышения страховой пенсии в связи с наличием на иждивении у пенсионера нетрудоспособных членов семьи (детей, супруга, родителей — ст. 10 закона № 400-ФЗ) нужно обратиться в СФР с заявлением об установлении соответствующей доплаты.

Автоматический перерасчет предусмотрен только в том случае, когда у пенсионера родился ребенок (ст. 23 закона № 400-ФЗ).