Шесть льгот, которые пенсионеры не смогут получить в 2025 году, пока сами не обратятся за ними

Так что человек рискует не получить то, что предусмотрено для него законом, если прямо об этом не заявит. В связи с этим напомню, за какими шестью льготами пенсионеру нужно обратиться в 2025 году, чтобы их назначили.
1. Доплата к пенсии за стаж
В 2025 году сохранится требование о подаче заявления для назначения доплаты к пенсии в связи с выработкой 30 лет сельского стажа (ст. 17 закона «О страховых пенсиях» № 400-ФЗ).
Кроме того, пенсионерам, у которых был выработан льготный стаж по Списку №1 (пп. 1 п. 1 ст. 30 закона № 400-ФЗ), можно пересчитать пенсию по стажевому коэффициенту, если у них до 2002 года было выработано 20 или 15 лет общего стажа (у мужчин и женщин соответственно) (абз. 6 п. 3 ст. 30 закона «О трудовых пенсиях» № 173-ФЗ).
Если же у пенсионера не был учтен какой-то период стажа до 2002 года при назначении, ему также полагается повышение пенсии при условии подтверждения этого периода стажа (в т.ч. в судебном порядке).
2. Доплата к пенсии за иждивенца
Для повышения страховой пенсии в связи с наличием на иждивении у пенсионера нетрудоспособных членов семьи (детей, супруга, родителей — ст. 10 закона № 400-ФЗ) нужно обратиться в СФР с заявлением об установлении соответствующей доплаты.
Автоматический перерасчет предусмотрен только в том случае, когда у пенсионера родился ребенок (ст. 23 закона № 400-ФЗ).
3. Дополнительное обеспечение в связи с наградой
Закон предусматривает ежемесячные выплаты пенсионерам, у которых есть награда из перечня, приведенного в ст. Закона от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ (за последнее время он дополнился орденами: Мужества, «За личное мужество», Святого Георгия и Георгиевским крестом).
Назначение выплаты производится только после подачи пенсионером заявления.
4. Налоговый вычет на сумму расходов по оплате лечения и лекарств
В 2024 году граждане впервые уплачивают НДФЛ с суммы процентов, начисленных им по вкладам и счетам.
Поэтому даже неработающие пенсионеры могут стать налогоплательщиками — а значит, получить налоговый вычет (прежде всего, это актуально в части социального вычета по расходам на лечение и покупку лекарств).
Вернуть сумму НДФЛ можно будет в 2025 году, обратившись в ФНС (электронно, через личный кабинет, или лично) и подтвердив расходы на медицинские услуги за 2024 год (письмо Минфина от 5 марта 2022 г. № 03-04-05/16158).
5. Региональные доплаты пенсионерам
На уровне субъекта РФ, где проживает пенсионер, могут быть предусмотрены дополнительные выплаты для него (за счет бюджета региона). Например, в Московской области в 2025 году повышаются доплаты пенсионерам старше 65 лет, которые живут одни или в семье пенсионеров.
В Москве в следующем году повышается уровень городской доплаты пенсионерам до 25 850 рублей в месяц. Во многих регионах предусмотрены доплаты в связи со званием «ветеран труда». Но опять-таки для их назначения нужно подавать заявление.
6. Региональные льготы по оплате коммунальных услуг
На общефедеральном уровне закон предусматривает возможность получать компенсации и субсидии на оплату ЖКУ (в первом случае — при наличии льготного статуса инвалида, ветерана боевых действий, ветерана труда и т. д., во втором — при подтверждении среднедушевого дохода ниже предусмотренного регионом порога).
А в некоторых регионах предусмотрены дополнительные льготы по оплате ЖКУ именно для пенсионеров. Например, в Москве одинокие пенсионеры и семьи пенсионеров не платят за вывоз ТКО в пределах утвержденной социальной нормы жилплощади и норматива накопления отходов (постановление Правительства Москвы от 7 декабря 2004 г. № 850-ПП).
Но чтобы этими льготами воспользоваться, нужно подать заявление в местный отдел соцзащиты населения.
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