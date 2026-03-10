⚡️ Итоги дня: 93% новостроек сдают с дефектами, россияне перестают покупать кофе навынос, растет число банкротств среди молодежи до 25 лет, в Белгороде отменили ОГЭ

Россияне активно переключаются на покупку готовых загородных домов, следует из данных ЦБ. В декабре 2025 года банки выдали 13,5 тыс. ипотечных кредитов на приобретение таких объектов — это примерно в 2,4 раза больше, чем в том же месяце годом ранее.

Количество новостроек с дефектами, построенных в 2025 году, увеличилось до 93%. В 2022 году доля некачественных новостроек оценивалась в 90%, в 2023-м выросла до 95%, в 2024-м вернулась к 90%.

По итогам 2025 года крупнейшие российские FMCG-ретейлеры открыли всего 952 новых магазина шаговой доступности — почти в шесть раз меньше, чем годом ранее, когда появилось 5,66 тыс. таких точек.

В январе-феврале 2026 года объем реализации кофе навынос в России сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средний чек вырос на 8%, достигнув 233 рублей.

За последние два года произошли значительные изменения в возрастной структуре должников, объявивших себя банкротами: их доля среди людей в возрасте до 25 лет увеличилась в несколько раз. Это связано с упрощением процедуры банкротства и сменой ее восприятия молодежью.

Правительство и Верховный суд, согласно президентскому поручению, к 1 июля 2026 года разработают меры по совершенствованию института суда присяжных. Среди них — повышение компенсаций заседателей и ужесточение ответственности за вмешательство в их деятельность.

ВТБ заключил кредитные соглашения с группой компаний «Горкунов» на финансирование двух инвестиционных проектов по строительству тепличных комплексов в Новосибирской области и Алтайском крае. Будут выращивать сибирские орхидеи и хризантемы. Общий объем инвестиций превышает 3,6 млрд рублей.

МТС запустил бесплатный сервис связи для глухих и слабослышащих. Он работает на базе технологий распознавания и синтеза речи МТС VoiceTech. При входящем звонке голосовой помощник преобразует речь собеседника в текст, который отображается на экране смартфона.

Авиакомпания «Победа» изменила правила рассадки детей 12-18 лет с родителями. Согласно решению суда, компания теперь принимает все меры, чтобы оформлять детям и сопровождающим их пассажирам соседние кресла.

ДНР планирует запустить поезда дальнего следования с 2028 года. Об этом сообщил министр транспорта республики Александр Бондаренко.

Новый ГОСТ на хурму будет введен в России с 1 ноября 2026 года, следует из документа Росстандарта.

В Воронеже научились замораживать хлеб с помощью тепла. Это позволит снизить себестоимость продукции на 12-15% и увеличить срок ее хранения до 12 месяцев.

В первый год эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования (СПО) число поступивших в колледжи и техникумы выросло во всех трех пилотных регионах.

Для школьников приграничных белгородских школ отменили экзамены в 2026 году. Правительство поддержало обращение властей Белгородской области и утвердило особый порядок сдачи экзаменов для школьников из приграничных территорий. Девятиклассники в этом году освобождаются от ОГЭ и получат аттестаты по текущей успеваемости.

По предварительному прогнозу Росгидромета, в 56 регионах страны ожидается критический уровень лесопожарной опасности с мая по сентябрь 2026 года. Пиковыми месяцами будут июнь и июль.

В Саратовском дворце бракосочетаний во время экскурсий для детсадовцев, школьников и студентов проводят символическую церемонию росписи — среди участников экскурсии выбирают «жениха» и «невесту», девочек наряжают в свадебные платья и фату.

Картину Роберта Фалька «Натюрморт с золотой вазой» из коллекции семьи министра иностранных дел СССР Андрея Громыко продали на торгах аукционного дома «Литфонд» за 12 млн рублей.