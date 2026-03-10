⚡️ Итоги дня: 93% новостроек сдают с дефектами, россияне перестают покупать кофе навынос, растет число банкротств среди молодежи до 25 лет, в Белгороде отменили ОГЭ
Россияне активно переключаются на покупку готовых загородных домов, следует из данных ЦБ. В декабре 2025 года банки выдали 13,5 тыс. ипотечных кредитов на приобретение таких объектов — это примерно в 2,4 раза больше, чем в том же месяце годом ранее.
Количество новостроек с дефектами, построенных в 2025 году, увеличилось до 93%. В 2022 году доля некачественных новостроек оценивалась в 90%, в 2023-м выросла до 95%, в 2024-м вернулась к 90%.
По итогам 2025 года крупнейшие российские FMCG-ретейлеры открыли всего 952 новых магазина шаговой доступности — почти в шесть раз меньше, чем годом ранее, когда появилось 5,66 тыс. таких точек.
В январе-феврале 2026 года объем реализации кофе навынос в России сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средний чек вырос на 8%, достигнув 233 рублей.
За последние два года произошли значительные изменения в возрастной структуре должников, объявивших себя банкротами: их доля среди людей в возрасте до 25 лет увеличилась в несколько раз. Это связано с упрощением процедуры банкротства и сменой ее восприятия молодежью.
Правительство и Верховный суд, согласно президентскому поручению, к 1 июля 2026 года разработают меры по совершенствованию института суда присяжных. Среди них — повышение компенсаций заседателей и ужесточение ответственности за вмешательство в их деятельность.
ВТБ заключил кредитные соглашения с группой компаний «Горкунов» на финансирование двух инвестиционных проектов по строительству тепличных комплексов в Новосибирской области и Алтайском крае. Будут выращивать сибирские орхидеи и хризантемы. Общий объем инвестиций превышает 3,6 млрд рублей.
МТС запустил бесплатный сервис связи для глухих и слабослышащих. Он работает на базе технологий распознавания и синтеза речи МТС VoiceTech. При входящем звонке голосовой помощник преобразует речь собеседника в текст, который отображается на экране смартфона.
Авиакомпания «Победа» изменила правила рассадки детей 12-18 лет с родителями. Согласно решению суда, компания теперь принимает все меры, чтобы оформлять детям и сопровождающим их пассажирам соседние кресла.
ДНР планирует запустить поезда дальнего следования с 2028 года. Об этом сообщил министр транспорта республики Александр Бондаренко.
Новый ГОСТ на хурму будет введен в России с 1 ноября 2026 года, следует из документа Росстандарта.
В Воронеже научились замораживать хлеб с помощью тепла. Это позволит снизить себестоимость продукции на 12-15% и увеличить срок ее хранения до 12 месяцев.
В первый год эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования (СПО) число поступивших в колледжи и техникумы выросло во всех трех пилотных регионах.
Для школьников приграничных белгородских школ отменили экзамены в 2026 году. Правительство поддержало обращение властей Белгородской области и утвердило особый порядок сдачи экзаменов для школьников из приграничных территорий. Девятиклассники в этом году освобождаются от ОГЭ и получат аттестаты по текущей успеваемости.
По предварительному прогнозу Росгидромета, в 56 регионах страны ожидается критический уровень лесопожарной опасности с мая по сентябрь 2026 года. Пиковыми месяцами будут июнь и июль.
В Саратовском дворце бракосочетаний во время экскурсий для детсадовцев, школьников и студентов проводят символическую церемонию росписи — среди участников экскурсии выбирают «жениха» и «невесту», девочек наряжают в свадебные платья и фату.
Картину Роберта Фалька «Натюрморт с золотой вазой» из коллекции семьи министра иностранных дел СССР Андрея Громыко продали на торгах аукционного дома «Литфонд» за 12 млн рублей.
Искусственный интеллект обошел стоматологов по точности диагностики. Ученые из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода впервые в России провели исследование, в котором сравнили эффективность ИИ и стоматологов при диагностике заболеваний по снимкам челюсти. Эксперимент показал, что в ряде случаев ИИ способен выявлять патологии быстрее и точнее врачей.
