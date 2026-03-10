Стало известно, сколько времени работники экономят благодаря ИИ
32% россиян регулярно применяют ИИ в работе — от двух до четырех часов в день.
Такие результаты получили эксперты Авито Работы.
Так, 32% опрошенных используют ИИ-инструменты:
10% — каждый день;
12% — несколько раз в неделю;
10% — несколько раз в месяц.
46% опрошенных используют ИИ для подготовки писем, презентаций, отчетов. 37% — для поиска и обощения информации, 36% — для создания изображений и визуальных материалов.
Работающим россиянам, которые регулярно применяют ИИ на работе, искусственный интеллект позволяет экономить около трех часов ежедневно, говорится в исследовании:
20% — экономит более 4 часов в день;
30% — от 2 до 4 часов;
29% — от 1 до 2 часов.
17% — менее 1 часа в день.
«Чаще всего на ежедневной основе возможностями ИИ пользуются руководство и офисные специалисты (15%), а также работники в медицине и образовании (13%). Речь идет прежде всего об автоматизации рутинных и бюрократических процессов, а не о замещении профильных профессиональных функций», — рассказал директор HR-Tech в Авито Дмитрий Королев.
Освобожденное благодаря ИИ время люди вкладывают в повышение продуктивности.
38% регулярных пользователей ИИ стали выполнять больше задач и эффективнее управлять нагрузкой, а 36% респондентов отметили рост качества работы.
