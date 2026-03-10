Стало известно, сколько времени работники экономят благодаря ИИ

Нейросети помогают сэкономить около трех рабочих часов в день.

32% россиян регулярно применяют ИИ в работе — от двух до четырех часов в день.

Такие результаты получили эксперты Авито Работы.

Так, 32% опрошенных используют ИИ-инструменты:

10% — каждый день;

12% — несколько раз в неделю;

10% — несколько раз в месяц.

46% опрошенных используют ИИ для подготовки писем, презентаций, отчетов. 37% — для поиска и обощения информации, 36% — для создания изображений и визуальных материалов.

Работающим россиянам, которые регулярно применяют ИИ на работе, искусственный интеллект позволяет экономить около трех часов ежедневно, говорится в исследовании:

20% — экономит более 4 часов в день;

30% — от 2 до 4 часов;

29% — от 1 до 2 часов.

17% — менее 1 часа в день.

«Чаще всего на ежедневной основе возможностями ИИ пользуются руководство и офисные специалисты (15%), а также работники в медицине и образовании (13%). Речь идет прежде всего об автоматизации рутинных и бюрократических процессов, а не о замещении профильных профессиональных функций», — рассказал директор HR-Tech в Авито Дмитрий Королев.

Освобожденное благодаря ИИ время люди вкладывают в повышение продуктивности.

38% регулярных пользователей ИИ стали выполнять больше задач и эффективнее управлять нагрузкой, а 36% респондентов отметили рост качества работы.