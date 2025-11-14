Управленческий учет на предприятии: организация и ведение в 1С

Самое главное:
Управленческий учет в 1С — это подготовка отчетов и бизнес-аналитика в системе автоматизации на основе точных данных.
Вести управленческий учет можно на бумаге или в онлайн-таблицах. Но когда формат перестает быть эффективным, бизнес переходит на 1С.
Организация учета состоит из нескольких этапов — анализ потребностей бизнеса, настройка 1С, обучение сотрудников и постоянная поддержка программы.
1С:ERP — комплексная программа для управленческого учета. В ней доступны основные отчеты — доходы и расходы, управленческий баланс, финансовые результаты, движение денежных средств, валовая прибыль.
Управленческий учет нужен всем — собственникам и руководителям, бухгалтерским и аналитическим отделам, а также инвесторам, кредиторам, партнерам бизнеса.
Что такое управленческий учет
Управленческий учет — это сбор и использование точных данных о деятельности предприятия: движении финансов, доходах и расходах, прибыли и убытках. Эта информация не «витает в воздухе», а существует в виде детализированных отчетов.
На основании точных цифр управленческого учета руководители и собственники делают уверенные выводы — об эффективности ценообразования, рентабельности продаж, узких местах производственных процессов и т. д. И это не просто выводы, а фундамент для принятия взвешенных решений и планирования дальнейшей работы бизнеса.
Как можно вести управленческий учет
Сразу отметим, что вести управленческий учет предприятия не обязаны — решение принимается на уровне руководства. Но без этого учета компании придется опираться на интуитивные данные. На конкурентном рынке выигрывает тот, кто знает точные показатели своего бизнеса.
Не будем подробно рассказывать об учете на бумаге — в основном, он подходит совсем маленькому бизнесу. Например, при небольшом ассортименте товара — не больше 10–20 позиций. По мере роста требуются более практичные решения:
Управленческий учет в онлайн-таблицах. Сбор, хранение и обработка данных в таблицах — это полуавтоматизированный процесс. Бухгалтеры, менеджеры, кадровики вносят сведения в таблицы вручную. Таблицы (неважно, Excel или Яндекс Таблицы) оснащены минимально необходимыми функциями. С их помощью можно группировать данные, оставлять комментарии, подбивать «Итого», переводить показатели в проценты, выделять важное цветом и метками и многое другое. Ключевое — все это делает человек, одна ошибка может привести к веренице некорректных данных.
Управленческий учет в 1С. Автоматизация и гибкость — на первом месте. Данные фиксируются в системе и служат для формирования разных типов отчетов — о доходах и расходах, финансовых результатах по заданному периоду, прибыли и убытках. Внесенная один раз в программу информация используется в разных функциональных модулях. Ошибки исключены, так как система подсвечивает некорректные данные, и «живой» сотрудник может быстро их исправить.
Управленческий учет в онлайн-таблицах эффективен, если:
компания небольшая и только развивается;
данных о деятельности немного, их легко обрабатывать вручную;
небольшой штат сотрудников напрямую общается с собственником, на согласования не уходит много времени;
Пора переходить на управленческий учет в 1С, когда:
сотрудники и руководство не успевают обрабатывать показатели бизнеса, встречается все больше ошибок;
требуется больше точных данных для планирования и управления бизнес-процессами;
текущая программа 1С не закрывает потребность в управленческом учете (например, больше ориентирована на регламентированный учет).
Самое комплексное и гибкое решение для управленческого и других видов учета — 1С:ERP. В программе можно создавать разные типы отчетов, настраивать раздельное ведение управленческого и регламентированного учета, работать в типовой или адаптированной конфигурации и т. д. Вместо разрозненных систем и таблиц — общее цифровое пространство со всеми данными (о финансах, продажах, складском хранении, производстве, контрагентах, сотрудниках).
Как организовать управленческий учет в 1С на предприятии
Подход «взял и внедрил» здесь не подходит: процесс занимает не один день и даже не неделю. На организацию управленческого учета могут уйти месяцы. Многое зависит от собственника и плотного взаимодействия с поставщиком 1С. Разберемся по порядку.
Шаг 1. Оценить потребность в управленческом учете
В 90% случаев управленческий учет нужен — без отчетов и аналитики невозможно контролировать показатели предприятия. Если не хватает разнообразия отчетности, в процессах начинается неразбериха, онлайн-таблицы больше не эффективны и сотрудники тратят много времени на сбор и систематизацию данных — пора переходить на учет в 1С.
Шаг 2. Выбрать поставщика 1С
Ориентироваться только на цену — не только недальновидно, но и может привести к ситуации «стоимость была хорошая, но качество услуги хромает». На что обращать внимание при выборе поставщика 1С (интегратора программных продуктов 1С):
Погруженность в «боли» бизнеса. Опытный интегратор проведет консультацию, чтобы лучше узнать о трудностях и запросах бизнеса. На основании этой информации предложит оптимальную программу или конфигурацию — с типовыми функциями или индивидуальной доработкой модулей.
Точечные и комплексные услуги. Хорошо, когда поставщик 1С может решить разовую задачу (например, оптимизировать, усовершенствовать услугу) и одновременно предлагает комплексное решение проблем (абонентское обслуживание, договор ИТС). У бизнеса есть выбор услуг, но при этом ему не нужно искать разных представителей 1С.
Техническая поддержка и аутстаффинг. Сбой в программе может надолго затормозить работу бизнеса, но с хорошей техподдержкой все быстро придет в норму. Внешний IT-отдел (аутстаф-команда) подходит крупным предприятиям, когда решать технические проблемы нужно постоянно, «здесь и сейчас».
От выбора поставщика 1С зависит, насколько точно программа будет соответствовать запросам бизнеса. Специалисты компании ТРИО помогают решать разовые задачи и реализовать проекты «под ключ». Вы можете подключиться к абонентскому обслуживанию или ИТС. При необходимости предприятие получает аутстаф-команду — внешний IT-отдел по сопровождению 1С.
Шаг 3. Всегда быть на связи
Организовать управленческий учет можно быстрее, если вовремя отвечать на вопросы интегратора. Никто не знает лучше бизнес, чем собственник или руководитель. Что обычно запрашивает поставщик 1С:
Информацию для подготовки технического задания — «боли» и ожидания бизнеса, цели внедрения учета.
Сведения и документы для корректной миграции в 1С.
Типы необходимых отчетов — хватит ли бизнесу стандартных форм или нужна кастомизация.
На этом этапе бизнес плотно взаимодействует с интегратором, чтобы не затягивать процесс. В идеале — назначить ответственного, если у собственника не хватает времени.
Шаг 4. Подготовить и адаптировать сотрудников
Привычка вести отчеты в таблицах может привести к саботажу сотрудников. Часто им кажется, что программа — это сложная «машина», научиться в ней работать невозможно, и лучше работать по-старинке.
Что сделать руководителю:
Мягко подвести сотрудников к внедрению новой системы: рассказать о выгодах, провести презентацию.
Назначить ответственного за обучение или подключить специалиста со стороны интегратора. Сотрудники должны понимать, как настроить тот или иной отчет.
Регулярно проверять работу сотрудников в 1С. Особенно это важно на начальном этапе — когда все привыкают к программе и формируют привычки.
Подготовка сотрудников — это планомерный процесс, всегда лучше все вопросы решать на берегу.
Шаг 5. Контролировать создание отчетов и использовать их на благо бизнеса
Отчеты в 1С — это основа для принятия взвешенных решений и планирования работы бизнеса. Внедрить управленческий учет в 1С — это половина дела, важно, чтобы программа использовалась не на 5–10%, а на все 100.
Требуйте от сотрудников готовить отчеты в разрезе разных бизнес-процессов — по компании, отдельному структурному подразделению, продажам, прибыли и т. д.
Анализируйте показатели и улучшайте бизнес на основании точных данных.
Компания ТРИО — официальный представитель и интегратор продуктов 1С. Специалисты работают строгом в соответствии с внутренним регламентом. Этапы взаимодействия включают: интервью с клиентом для оценки потребностей, составление рекомендаций, разработка дорожной карты. Вы можете обратиться за решением локальной задачи или комплексно реализовать проект по внедрению или доработке 1С.
Какие отчеты доступны в 1С:ERP
Отчеты в 1C:ERP разделены на группы. Основные из них можно найти в меню в разделе «Финансы и контроллинг». Одно из преимуществ системы — вы одной «галочкой» можете разделить ведение регламентированного и управленческого учета. Поступающие данные будут гибко распределяться по функциональным модулям.
Таблица. Основные отчеты в 1С:ERP:
Отчет
Описание
Преимущество
Доходы и расходы предприятия
В настройках указываете период для отражения данных в отчете (по месяцам или за весь год). Отчет доступен по всей компании или отдельным организациям. Выводить суммы можно с учетом НДС или без. Можно настроить вывод только расходов по всей компании или филиалу
Помогает контролировать себестоимость, планировать бюджет и оперативно реагировать на изменения финансовых показателей
Управленческий баланс
Сформировать отчет можно за месяц, квартал, полугодие и год — по всей компании или филиалу. В «Настройках» можно настроить фильтры: по валюте, организациям, направлению деятельности
Отчет показывает данные по активам, движению денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности и др.
Финансовые результаты
Отчет выводит показатели по прибыли и убыткам. Настраивается по направлениям деятельности
Позволяет оценить рентабельность бизнеса, сравнить плановые и фактические показатели, определить зоны роста и потерь
Движение денежных средств
Фильтры позволяют установить «галочки» — выбрать конкретный период отчета, организацию, валюту, статью движения денежных средств
Дает прозрачную картину ликвидности предприятия, помогает планировать платежи и предотвращать кассовые разрывы
Валовая прибыль предприятия
Отчет показывает выручку, себестоимость, дополнительные расходы. На основании этих данных формируются данные о валовой прибыли и рентабельности (в процентах)
Руководители видят, какие продукты и услуги выгодны, а какие требуют пересмотра
Отчеты формируют полную картину показателей и результативности бизнеса. В 1С:ERP есть разные модули учета — например, учет расходов в соответствии с МСФО. Он позволяет создавать справочники и выводить данные в разрезе материалов и услуг, затратах, стоимости.
Как настроить внутренние процессы по управленческому учету в 1C:ERP
Выберите формы отчетов и аналитики — финансовые результаты по проектам, видам продукции, регионам и т. д.
Настройте справочник статей, чтобы все операции автоматически распределялись по нужным категориям — выручка, зарплата, аренда, реклама и т. д. Это база для отчетов о доходах и расходах.
Добавьте нужные аналитические разрезы — например, контрагенты, договоры, номенклатура, чтобы можно было анализировать показатели в деталях.
Определите, какие отчеты нужны и за какие периоды они должны формироваться: ежемесячно, ежеквартально или раз в полугодие–год. Например, отчет о движении денежных средств — каждый месяц, управленческий баланс — раз в полугодие.
Специалисты компании ТРИО помогут с внедрением 1С:ERP на предприятии — с нуля или переход с текущей программы. Ваши бухгалтерские, финансовые и управленческие данные ровно встанут в системе и станут основой для подготовки аналитических отчетов. Сомневаетесь, что ERP — это именно то, что вам нужно сейчас? Напишите нам, оценим потребности и поможем определиться с оптимальным решением.
Часто задаваемые вопросы
Сколько времени занимает организация управленческого учета?
На продолжительность этого процесса влияют разные факторы — цели бизнеса (хватит типовых функций или нужна доработка), масштаб предприятия (чем крупнее бизнес — тем дольше занимает внедрение учета), наличие текущей программы 1С. Доработка, добавление кастомизированных форм отчетов, миграция данных занимают от нескольких дней до месяцев.
Какие программы 1С подходят для управленческого учета?
Самая гибкая и комплексная — 1C:ERP. Она подходит как крупным предприятиям, так и небольшому бизнесу. Но с внедрением этого мощного решения можно повременить, если не планируете использовать его на все 100%. На рынке есть и другие программные продукты 1С, которые подходят для управленческого учета — УНФ, Комплексная автоматизация, Управление торговлей. Набор функций в них достаточен для базового учета и контроля показателей.
Кому нужен управленческий учет?
Прежде всего — собственникам бизнеса и руководителям. За ними последнее слово в принятии стратегических и управленческих решений. Точные данные важны для подразделений компаний — бухгалтерии, экономического отдела, аналитической службы. Отчет можно предоставить партнерам, инвесторам, кредиторам, подрядчикам, чтобы они оценили финансовое состояние бизнеса.
Сколько стоит внедрение 1С для управленческого учета?
Стоимость зависит от сложности настроек, индивидуальных запросов бизнеса, количества пользователей. Запишитесь на консультацию в ТРИО, менеджеры проконсультируют по услуге и стоимости продуктов 1С.
