Управленческий учет на предприятии: организация и ведение в 1С

Как можно вести управленческий учет

Сразу отметим, что вести управленческий учет предприятия не обязаны — решение принимается на уровне руководства. Но без этого учета компании придется опираться на интуитивные данные. На конкурентном рынке выигрывает тот, кто знает точные показатели своего бизнеса.

Не будем подробно рассказывать об учете на бумаге — в основном, он подходит совсем маленькому бизнесу. Например, при небольшом ассортименте товара — не больше 10–20 позиций. По мере роста требуются более практичные решения:

Управленческий учет в онлайн-таблицах. Сбор, хранение и обработка данных в таблицах — это полуавтоматизированный процесс. Бухгалтеры, менеджеры, кадровики вносят сведения в таблицы вручную. Таблицы (неважно, Excel или Яндекс Таблицы) оснащены минимально необходимыми функциями. С их помощью можно группировать данные, оставлять комментарии, подбивать «Итого», переводить показатели в проценты, выделять важное цветом и метками и многое другое. Ключевое — все это делает человек, одна ошибка может привести к веренице некорректных данных. Управленческий учет в 1С. Автоматизация и гибкость — на первом месте. Данные фиксируются в системе и служат для формирования разных типов отчетов — о доходах и расходах, финансовых результатах по заданному периоду, прибыли и убытках. Внесенная один раз в программу информация используется в разных функциональных модулях. Ошибки исключены, так как система подсвечивает некорректные данные, и «живой» сотрудник может быстро их исправить.

Управленческий учет в онлайн-таблицах эффективен, если:

компания небольшая и только развивается;

данных о деятельности немного, их легко обрабатывать вручную;

небольшой штат сотрудников напрямую общается с собственником, на согласования не уходит много времени;

Пора переходить на управленческий учет в 1С, когда:

сотрудники и руководство не успевают обрабатывать показатели бизнеса, встречается все больше ошибок;

требуется больше точных данных для планирования и управления бизнес-процессами;

текущая программа 1С не закрывает потребность в управленческом учете (например, больше ориентирована на регламентированный учет).