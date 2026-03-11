Правительство собирается повышать акцизы на вредные продукты
Кабмин будет ускоренными темпами индексировать акцизы на «вредное потребление».
Это запланировано в утвержденных правительством документах, пишет ТАСС.
Ускорится рост акцизов на табачную, алкогольную, спиртосодержащую продукцию и сахаросодержащие напитки. Акцизы на них проиндексируют сверх уровня инфляции уже в 2026-2027 годах.
Ускоренное повышение акцизов на такие продукты закреплено в числе мер по развитию законодательства о налогах и сборах, сказано в документах.
Акцизы – это косвенные налоги на товары широкого внутреннего потребления, которые включают в конечную цену товара.
Сейчас акцизами облагают в том числе спирт, легковые машины, нефтепродукты.
Начать дискуссию