Налоговики ищут серую зарплату в автошколах

Для борьбы с теневой занятостью налоговики стали тщательнее следить за автошколами, прошло уже 18 выездных проверок, по УСН и зарплатным налогам доначислили 28 млн рублей.

УФНС по Новосибирской области запустило отраслевой проект «Автошколы», в рамках которого налоговики анализируют деятельность коммерческих организаций, который оказывают услуги по обучению вождению. Основная цель — найти теневую заработную плату, доначислить НДФЛ и защитить социальные права работников.

Уже в 18-ти автошколах прошли выездных налоговые проверки, обнаружили неформальную занятость 268 физлиц, а также занижение зарплаты у 232 сотрудников.

«В результате по УСН и зарплатным налогам было доначислено 28 млн рублей», — сказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС по Новосибирской области Ирина Демиденко.

58% автошкол изменили свою бизнес-модель после проверок и увеличили фонд оплаты труда в четыре раза, а количество сотрудников стало в два раза больше. Официально трудоустроили 580 работников, а 942 физлицам повысили зарплату.

Также компании уточнили свои налоговые обязательства на 77 млн рублей.

Узнайте, кому ждать проверку: смотрите запись вебинара «Налоговые проверки в 2026 году: топ 5 претензий, опасные схемы и разумные альтернативы».