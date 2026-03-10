КПП АУСН моб
🔴 Вебинар: АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения →
Экономика России

💣 Прогноз: экономика России в одном шаге от стагфляции

В России растут цены и одновременно наблюдается застой ВВП, поэтому аналитики ЦМАКП считают, что экономика в шаге от стагфляции.

Согласно обзору Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), российская экономика «в одном шаге» от стагфляции.

Стагфляция — это ситуация, в которой рост цен сочетается с застоем ВВП.

В начале марта 2026 года годовая инфляция составила 5,7%. Ее сдерживают с помощью слабого спроса и укрепления рубля. Однако аналитики считают, что экономическая динамика остается слабой. В большинстве отраслей заметили стагнацию и снижение прибыльности предприятий. Об этом пишут «Известия».

Инвестиции сокращаются, что особенно заметно в категории машин и оборудования. В январе 2026 года ВВП упал на 2,1% в годовом выражении, тогда как в декабре 2025 был рост на 1,9%.

Но представители Центробанка считают, что стагфляция маловероятна в современной экономике РФ.

Автор

ATR

7 ошибок при внедрении 1С:ERP, которые приведут к неверному учету

1С:ERP объединяет главные направления деятельности компании — финансы, производство, продажи и закупки. Иногда внедрение программы начинают без четких целей и подготовки сотрудников, из-за чего ERP становится неработающей системой. Разбираем основные ошибки, которые мешают компании получить от 1С:ERP реальную пользу.

7 ошибок при внедрении 1С:ERP, которые приведут к неверному учету

Комментарии

4
ГлавнаяАкция 1+3