Госдума рассмотрит проекты, которые наведут порядок в ЖКХ

Если регионы не будут соблюдать требования ФАС к тарифам ЖКХ, служба сама будет устанавливать предельные уровни, а должностных лиц накажут дисквалификацией на срок до трех лет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что 11 марта 2026 года депутаты рассмотрят нормы, которые защитят права россиян и наведут порядок в сфере начисления платы за коммунальные услуги.

Особое внимание уделят законопроектам, которые направлены на усиление госконтроля за тарифообразованием. В частности, полномочия ФАС будут расширены. Если предписание антимонопольной службы не будет исполняться, ведомство сможет самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов.

«В прошлом году в аналогичной ситуации после вмешательства были выявлены необоснованно взимаемые средства на сумму свыше 50 млрд рублей», — сказал Вячеслав Володин.

Должностные лица будут отвечать за невыполнение предписаний ФАС. Для них введут административное наказание в виде безальтернативной дисквалификации на срок до трех лет.