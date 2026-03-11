ФНС: льготный кредит не всегда облагается НДФЛ + примеры

Если между налогоплательщиком и кредитором нет взаимозависимости – при получении кредита по льготной ставке налога не будет.

Материальная выгода при экономии на процентах за пользование кредитными средствами облагается НДФЛ, если кредит взяли у своего работодателя или от взаимозависимого лица (ст. 212 НК), сообщает ФНС.

Взаимозависимые лица – это:

супруги;

родители (усыновители);

дети, в том числе усыновленные;

полнородные и неполнородные братья и сестры;

опекуны (попечители) и подопечные.

Но и в этом случае есть исключение – если льготный кредит получили по договору займа (кредита), заключенному до 31 декабря 2024 года на новое строительство (покупку) жилья, в том числе при перекредитовании банками уже полученных на эти цели кредитов. Это установлено законом от 29.10.2024 № 362-ФЗ с изменениями в НК.

«Такая материальная выгода освобождается от налога, если у налогоплательщика есть право на получение имущественного налогового вычета по расходам на новое строительство (приобретение) объекта недвижимости. Право на получение указанного налогового вычета должно быть подтверждено налоговым органом», — уточнили налоговики.

Примеры получения льготного кредита:

Человек купил новую машину в салоне, воспользовавшись предложением банка о беспроцентном кредите на три года. Он не работает в банке, который выдает кредит, поэтому материальной выгоды не возникает. Работник банка купил машину с помощью льготного кредита от работодателя. В этом случае возникает материальная выгода, которая облагается налогом.

Если между налогоплательщиком и кредитором нет трудовых или других взаимозависимых отношений – при получении кредита по льготной ставке материальная выгода не возникает, подчеркнула ФНС.

Тогда платить НДФЛ не придется. Цель кредита в таких случаях не имеет значения.