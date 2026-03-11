КПП Общ моб
Управленческий учет

Как собирать баланс, который отражает правду: эксперт поможет бухгалтеру стать финансовым стратегом

Перестаньте гадать, почему деньги есть, а прибыли нет. Научитесь собирать баланс, который отражает правду, и станьте для бизнеса незаменимым финансовым стратегом.

Бухгалтерская отчетность не подходит для управления бизнесом. И у собственника остаются вопросы: «Почему прибыль по документам есть, а на счетах пусто?», «Куда ушли деньги?», «Мы богатеем или банкротимся?». Ответ есть только в одном документе — в управленческом балансе. 

На бесплатном вебинаре «Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику увидеть реальную картину бизнеса» мы разберем, как бухгалтеру выйти за рамки проводок и 1С, собрать честную картину активов и пассивов и заговорить с собственником на одном языке — языке цифр и фактов. Он состоится уже завтра — 12 марта в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

  1. Бухгалтерский учет vs Управленческий учет: почему бухгалтерский баланс не подходит для управления бизнесом.

  2. Какие проблемы собственника решает управленческий баланс.

  3. Как собрать управленческий баланс. Связка: Баланс + Отчет о прибылях и убытках (ОПиУ) + Отчет о движении денежных средств (ОДДС).

  4. Показатели, которые видит собственник в управленческом балансе.

  5. Роль бухгалтера как финансового партнера.

Спикер — Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в топ-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ.

Ждем вас на вебинаре 12 марта в 11:00 мск!

Автор

ATR

