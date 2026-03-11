Как собирать баланс, который отражает правду: эксперт поможет бухгалтеру стать финансовым стратегом
Бухгалтерская отчетность не подходит для управления бизнесом. И у собственника остаются вопросы: «Почему прибыль по документам есть, а на счетах пусто?», «Куда ушли деньги?», «Мы богатеем или банкротимся?». Ответ есть только в одном документе — в управленческом балансе.
На бесплатном вебинаре «Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику увидеть реальную картину бизнеса» мы разберем, как бухгалтеру выйти за рамки проводок и 1С, собрать честную картину активов и пассивов и заговорить с собственником на одном языке — языке цифр и фактов. Он состоится уже завтра — 12 марта в 11:00 мск!
На вебинаре разберем:
Бухгалтерский учет vs Управленческий учет: почему бухгалтерский баланс не подходит для управления бизнесом.
Какие проблемы собственника решает управленческий баланс.
Как собрать управленческий баланс. Связка: Баланс + Отчет о прибылях и убытках (ОПиУ) + Отчет о движении денежных средств (ОДДС).
Показатели, которые видит собственник в управленческом балансе.
Роль бухгалтера как финансового партнера.
Спикер — Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в топ-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ.
Ждем вас на вебинаре 12 марта в 11:00 мск!
